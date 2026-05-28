馬辦宮鬥疑點重重 李正皓：馬英九踩兩岸紅線恐是根源......

馬英九前年4月10日與習近平在北京「馬習二會」。（歐新社）

馬辦家變風波持續延燒，馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維日前公布一則據稱由馬以南傳給金溥聰的簡訊，內容指若金不停止傷害馬英九，將公開他「挾持」馬的說法，並稱與其「讓司法審訊馬英九，不如宣告他有病」。對此，名嘴李正皓表示，馬英九踩了兩岸的紅線或許才是這一切的根源，也才能解釋為何蕭旭岑與王光慈要破壞多年的平衡把馬英九送回家，也同時說明了為何中國如此滿意鄭麗文。

李正皓在臉書PO文表示，討論馬英九基金會的爭議各種角度與陰謀論都存在，但不管是任何狀況，都無法解釋他心中的三個疑問，馬英九的行程早就不是他自己說了算，就算馬英九身體與記憶狀況真的出了大問題，為什麼蕭旭岑與王光慈不繼續把馬英九供著、有機會就讓馬英九去中國走走、扮仙，而蕭、王繼續扮演馬英九身後的影武者？為什麼蕭旭岑與王光慈非要完全切斷馬英九跟社會、兩岸的連結，「繭居」馬英九，甚至不惜拔掉馬英九董事長的職位把他送回家？

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李正皓指出，馬、蕭、王大可維持過去幾年的平衡，馬英九有面子，蕭、王二人得裡子，反正基金會早就實質由蕭、王二人控制，破壞這個平衡的風險顯然大於回報，為何蕭、王執意要做？背後一定有最上位的原因沒有被發掘，而今天再度爬梳了所有資訊，可能找到了答案。資訊一，2025年6月馬英九中國行脫稿演出踩中國紅線，馬英九原本照著既定講稿發言，但念完後突然脫稿補充表示：「兩岸要和平、民主、統一，和平不重要，統一不重要，民主一定要尊重2300萬台灣人民。」這段話講完後，現場氣氛立刻變得微妙；資訊二，宋濤隨後上台打臉馬英九：台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定。

李正皓續指，資訊三，馬英九踩中紅線後行程規格遭宋濤降級，以他的了解，馬英九是累積很久，所以在去機場途中、在會場斥責 。他說，馬英九行程安排非常計較也很龜毛，是覺得行程安排有問題，「因為很多行程規格通通都是在凸顯宋濤」，對馬英九的規格沒有到那個程度，所以馬英九覺得沒有安排好，眾所皆知，中國在兩岸事務上是零容忍的，一字之差都會遭來雷霆之怒，馬英九脫稿演出把統一的權力交由2300萬台灣人同意，這對中國來說是紅線中的紅線，在中國的角度台灣自始屬於兩岸全體中國兒女而非2300萬台灣人。

李正皓直言，馬英九踩了兩岸的紅線或許才是這一切的根源，也才能解釋為何蕭旭岑與王光慈要破壞多年的平衡把馬英九送回家，也同時說明了為何中國如此滿意鄭麗文。

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