柯文哲疑留言開嗆蔡壁如 吳靜怡酸：30年主僕連名字都寫錯

民眾黨前主席柯文哲（右）、創黨之母蔡壁如（左）。（蔡壁如提供）

民眾黨內部紛爭不斷，民眾黨中央委員蔡壁如及日前退黨的楊寶楨昨到政論節目接受專訪，再度談到民眾黨提名雙標爭議，疑似柯文哲現身用私人帳號在影片下方留言嗆蔡壁如，「不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」再度引發網路熱議。對此，媒體人吳靜怡表示，柯文哲你是不會傳訊嗎？有必要直接公開留言嗆聲民眾黨中央委員蔡壁如嗎？還寫錯字！丟臉！

吳靜怡在臉書PO文表示，「蔡壁如 你是中央委員 不在中央黨部講 來這裡放話嗎？這是你溝通的方式」這是由民眾黨側翼網軍截圖，柯文哲特別在專訪蔡壁如影片下方的嗆聲留言，網軍側翼還特別強調是柯文哲親自回應！這也代表柯文哲正式跟網軍側翼一樣，成為民眾黨頭號公開圍剿引戰的發話器！頭號狙擊目標居然是蔡壁如。

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吳靜怡指出，柯蔡主僕關係將近30年，柯文哲可以把「壁」寫成「璧」，這樣的渣男，就是需要你的時候，會告訴女性的職員天花亂墜的話，像是我喜歡妳、妳對我來說很重要、妳不要跟他好，之類的話，但當妳最需要柯文哲的時候，他不只不吭聲，還會公然數落、嘲笑妳，馬英九前總統從來都沒有公然批評金溥聰什麼，「我的責任是讓他快樂」這句從金溥聰口裡說了出來，讓人感覺，原來主僕之間有這樣的情誼，兩人曾經一路風光掌握多大的國家權力，現在馬英九被鬥到最後一口氣，還有這樣的幕僚轉頭，在墜落前撐著他！反之，看看柯文哲這男人，在蔡壁如還不放棄的最後，狠狠要退蔡壁如墜入谷底。

吳靜怡續指，柯文哲，你是貪污不是失智！所以難道打電話、傳訊不能溝通嗎？有必要這樣留言嗎？柯文哲儼然就是爛人又濫情，曾經有人告訴我，他用想不開的字眼要情勒下屬，同時，又用批鬥式的字眼想避她離開，這樣的反覆發作，民眾黨認為繼續這樣消費柯文哲是對的嗎？不只拿柯文哲來當輔選工具，更拿柯文哲當出征的內鬥道具，可悲啊！

吳靜怡直言，如果蔡壁如都能選，為什麼黃國昌不行？民眾黨居然有這種說法，不然，請滿嘴講制度的民眾黨，請黃國昌和蔡壁如進行彰化的黨內初選，黃國昌贏就選彰化，黃國昌輸就離開黨主席的位置！一樣，蔡壁如輸黃國昌，就滾回台中海線，不要在彰化攪局了。

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