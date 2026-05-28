黃國昌被爆想到國民黨發揮「鯰魚效應」 張育萌諷：到底憑什麼

黃光芹爆料稱，黃國昌（圖左）曾親口告訴她：「傅崐萁（圖右）跟我說，我可以搭檔副總統！」不過她也強調，傅崐萁本人已經傳達「沒有跟黃國昌這麼說」。（資料照）

資深媒體人黃光芹與民眾黨主席黃國昌撕破臉，昨日她爆料稱黃國昌曾親口告訴她：「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」台灣青年民主協會理事張育萌表示，讓他更驚訝的是，黃國昌的昔日幕僚還說，「黃國昌經常提到，想到國民黨發揮『鯰魚效應』」，這樣的說法讓張育萌諷刺，一個不靠禮讓就選不贏的黃國昌，不管面對國民黨還是民進黨，到底憑什麼認為自己是鯰魚啊？

張育萌在臉書發文指出，黃光芹大爆料，黃國昌告訴她「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」更驚悚的是，黃光芹還聽前幕僚說「黃國昌經常提到，想到國民黨發揮『鯰魚效應』」。

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張育萌表示，根據黃光芹的講法，她看不慣黃國昌經常修理媒體，所以向周榆修提了4點建議，結果就被黃國昌找去台玻大樓（民眾黨部）。黃光芹說，當時她才說了個開頭，黃國昌就說「先聽他說」，而且不能打斷和插嘴。就這樣，黃國昌一路講到「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統。」而對於這個說法，傅崐萁則告訴黃光芹「我沒有跟黃國昌這麼說」。在聽完黃國昌自爆後，黃光芹只回一句「那你的仇恨值得降低」。

張育萌直言，他認為最驚悚的是，黃光芹最後還爆說，自己聽時代力量時期黃國昌的昔日幕僚說，「黃國昌經常提到，想到國民黨發揮『鯰魚效應』」。黃光芹還補了一句，說「這一天或許不遠，他目前正在轉乘中。」

張育萌認為，這段故事聽得驚悚，卻也合理。其實，如果民眾黨真的以「第三勢力」為訴求發展，無庸置疑，路線必須有時靠向藍，有時倒向綠——但黃國昌掌權至今，民眾黨在立法院就失控「藍白合」，這要如何取得「中間選民」的支持？更離譜的是，連選舉都喊藍白合。黃國昌自己會不知道嗎？

張育萌指出，要是2016年民進黨沒有在汐止禮讓，他能拿到8萬508張票，打敗他口中萬惡的國民黨李慶華嗎？張育萌也質疑，黃國昌是選舉過的人，不會不懂自己4月只排9個公開行程，在新北是選真的還是選假的。他就是自己不敢戰，準備打包關燈、帶槍投靠，又要給自己華麗的台階下。

張育萌質疑，「我只是難以想像，一個曾經在國民黨排山倒海支持下，拿到4萬8693張罷免票，差點被罷免成功的黃國昌；靠太陽花罵馬英九、割闌尾嗆『罷免吳育昇』，還帶群眾上凱道『反紅媒』的黃國昌，如果終究要投靠國民黨，要掰出什麼理由？」

張育萌直言，黃光芹的爆料，給了很「黃國昌」的答案，「到國民黨發揮『鯰魚效應』」。鯰魚效應指的是傳說在漁船運送的沙丁魚，加進一隻鯰魚，沙丁魚就會為了躲避天敵而保持活力，最終活下來。對此張育萌諷刺，一個不靠禮讓就選不贏的黃國昌，不管面對國民黨還是民進黨，到底憑什麼認為自己是鯰魚啊？

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