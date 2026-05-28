出租4300萬商辦還告房客欠租 四叉貓條列柯文哲獲利金額

民眾黨前主席柯文哲前年遭爆用選舉補助款買下4300萬的商辦，引發外界質疑（資料照）

民眾黨前主席柯文哲前年遭爆用選舉補助款買下4300萬的商辦，引發外界質疑，網紅四叉貓分享歷史實價登錄資料，指柯文哲賣出該商辦的單價創所在大樓的歷史新高，他也在後續的發文詳細列出，該商辦從買下到賣出，總計獲利為296萬900元。

四叉貓在臉書發文指出，柯文哲的商辦，購買日期為2024年5月10日，購買價格為4300萬元，每月租金為5萬1450元。原本房客租約到期日為2025年4月30日，房客真正搬家日為2025年9月29日。商辦賣出日期為2026年4月10日，賣出價格為4380萬元。

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四叉貓表示，商辦的販售價差為80萬元（4380萬元-4300萬元），而根據柯文哲對房客提告的民事裁定，被告應給付原告46萬3050元（9個月的租金）。四叉貓說明，回推時間可以發現，柯文哲被踢爆偷買商辦後，租客就不付租金了，當時新聞也有相關報導，租客表示柯文哲不但讓他被檢調約談，每天辦公室外面擠滿記者害租客無法工作，租客提出一些理由想折抵租金但沒有達成，可能是這些原因導致接下來九個月租客不肯付房租。

四叉貓說明，商辦總共賺取12個月租金（2024/5/10～2025/4/30），總共是61萬7400元（51450*12個月）。而柯文哲主張每多一個月不搬走，就要付一個月的租金及5倍的罰金，所以每個月就是30萬8700元（51450*6）。以2025年4月30日租約到期，2025年9月29日正式搬家來算，總共多待5個月，罰金是30萬8700元。

因此該商辦從買下到賣出，總計獲利為80萬元的販售價差，61萬7400元的一年租金，154萬3500元的未搬遷罰金，加總為296萬900元。

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