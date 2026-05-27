福興鄉長選舉國民黨陳文福沒領表 看板全面更新「黨徽沒了」

前福興鄉長陳文福在國民黨初選登記未領表。（資料照）

被視為國民黨初選一級戰區的彰化縣福興鄉，縣議員黃俊源已完成登記作業，以牛仔褲工廠起家、曾任鄉長的陳文福卻連領表都沒有，等於不參與初選，也無法代表國民黨參選。陳文福說，他是國民黨的終身黨員不會改變，不是有政黨才可以參選！

黃俊源說，他原本就表態要參選福興鄉長，也要爭取國民黨提名，他只是按照既有步驟來走，完成黨內登記，目前福興鄉也只有他一人登記，如果沒有其它人登記，按照程序就會直接提名他。

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陳文福4年前鄉長落敗，持續跑攤沒有中斷，要讓選民知道，他不是因為選舉才跑攤，也很早就表態要爭取國民黨提名，掛起宣傳看板。但近來看板全面更新，換上沒有黨徽的看板，在國民黨彰化縣黨部啟動初選作業，陳文福並未領表，當然也無法登記報名。

陳文福說，他是繳交1萬元黨費的人，是國民黨終身黨員，無論有無登記參選，他都是黨員，何況，要參選鄉長的話，沒有政黨也可以參選。至於會不會選到底，他沒有鬆口，只說，距離正式登記還有3個月時間，到時候再說。

政壇人士說，陳文福的登記急轉彎，應該與民進黨有關。民進黨民調，鄉民代表黃厚綿擊敗鄉公所秘書陳巧芬，但黃厚綿獲得提名後，卻因腦出血的健康因素退出選舉，也讓民進黨在福興鄉長選戰人選突然空缺，陳文福陣營評估認為，如果要參選到底，就不要參加國民黨初選，還可以拉攏綠營與中間選民的支持。

不過，民進黨基層也在積極找人投入福興鄉長選戰，認為在泛藍分裂「三角督」下勝算很大，與其拱手讓人，不如派出自家子弟兵，力拚保住民進黨在鄉鎮長席次。

彰化縣議員黃俊源參選福興鄉長。（資料照，擷取自黃俊源臉書）

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