盧秀燕酸賴清德「跟進」成長津貼 周永鴻批：嘴上搶功 手卡預算

周永鴻批盧秀燕「嘴上搶功、手卡預算」。（資料照）

總統賴清德今天與府院團隊舉行記者會，宣布「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」18項措施，包含0到18歲成長津貼等；台中市長盧秀燕則指稱，成長津貼最早是國民黨立委提出，總統宣布「跟進」。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評盧秀燕「烏龍踅桌」，更何況115年度的中央總預算還未審過，籲她趕快請子弟跟立法院副院長江啟臣把預算審完，不要「嘴上搶功、手卡預算」。

賴總統今天宣布人口對策新戰略，盧秀燕指稱，成長津貼是在野黨立委看見問題提出構想，賴總統放下政黨意識願意採納「跟進」，要給兩邊拍拍手；她另憂政策財源，指政府似乎打算透過基金操作籌措部分財源，「難免讓人不放心」，更不能「中央開支票、地方買單」。

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周永鴻發文說，總統今天提出18項措施、年投入超過2000億元的完整國家戰略，從成長津貼、產假延長、育兒假升級到婚育宅，是系統性的公共支持體系，跟國民黨丟一句口號有天壤之別。

他說，總統已明確說明預算由中央編列、不排擠其他預算，盧秀燕不看內容就先喊「中央開支票、地方買單」，又在帶風向、製造對立，且過去盧秀燕對營養午餐免費喊窮，被台北、高雄宣布後的壓力逼著跟進，一度還想要中央買單，如今又故技重施。

周永鴻指出，更何況國民黨在立法院拖延審查中央總預算，目前都5月底了還沒審完，一邊卡預算一邊喊財源問題，自相矛盾，盧秀燕真正該擔心的不是中央有沒有錢，應該請她的子弟兵、江啟臣在立法院趕快把預算審完，而不是「嘴上搶功、手卡預算」。

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