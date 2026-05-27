民眾黨官方發文護航黃國昌 釣出聶永真「4字神回」網讚爆！

國際知名設計師聶永真。（資料照）

隨著年底大選腳步將近，民眾黨內鬥風暴越演越烈，許多人因為不滿黃國昌領導路線、黨內提名方式憤而退黨。近日白營在社群發文回應相關質疑，試圖替現任主席黃國昌洗地說話，結果釣出國際知名設計師聶永真冷回「我要吐了」，讓大批網友讚爆。

民眾黨官方昨天（26日）在Threads上發文：「台灣民眾黨正從理念型團隊走向制度型政黨，過程中難免會遇到不同意見需要磨合，但我們始終相信，政黨若要長久，就必須相信制度、建立制度，不能讓個人情緒凌駕規則。台灣民眾黨創黨主席柯文哲接受許甫專訪，回應近期黨內提名爭議與外界炒作『被架空、退黨潮』、軍購特別條例，以及北院延長出境出海限制、違反比例原則等議題。」

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「制度可以修正，但不能因結果不滿就推翻。2026年台灣民眾黨的戰略採取『一選區原則提名一人』來凝聚選票，然而『提名制度不可能讓所有人都滿意』。柯文哲直言，建立制度最重要的概念就是『願賭服輸』，不能因為初選結果不符合個人期待就全面否定規則，甚至選擇上媒體放話攻擊或以退黨方式來傷害台灣民眾黨。」

「一肩扛起，這就是承擔。近期承擔大量砲火的黨主席黃國昌，在眾多紛擾中一肩扛起責任，柯文哲表示，民眾黨要成為成熟政黨，就必須『相信制度，不去相信個人』，而黃國昌正是願意堅守制度的人，這也是當初自己被羈押時，主張由黃國昌出來承擔台灣民眾黨的重要原因。」

「對於外界炒作被架空，甚至謠傳臉書與社群發文並非本人，柯文哲澄清，自己對社群內容都會負責，不論是幕僚協助整理，或他口述後由小編發文，都一定會看過、修改後才發布。他強調『一天只有24小時，不可能所有事情都親自處理』。」

「少了民眾黨理性折衝，台灣政治會更僵化、更極端。以軍購案為例，柯文哲指出，若沒有民眾黨在中間理性折衝，台灣政治只會剩下『零』或『1.25兆』的極端對立。柯文哲表示，賴清德總統原本可以把台灣社會變成更堅固的『合金』，卻選擇把不同意見都當成雜質；民進黨長期用貼標籤取代溝通，把所有在野質疑的聲音抹成中共同路人，是台灣政治最廉價也最危險的操作。」

「面對問題，就反省改進，遇到問題、就努力修正。在制度化的過程中，一定會遇到許多波折，台灣民眾黨會堅守理性，『以台灣為名，以民眾為本』，站穩第三勢力腳步，為台灣打造更好、更值得信任的未來。」

貼文曝光後，釣出聶永真留言「我要吐了」，近萬人讚爆，狠甩民眾黨不足千人的讚數，「本日最好笑，相信制度？制度是天上掉下來的嗎？刻在石碑上會被人撿到嗎？愚人節已過」、「你可能要吐很多次，因為他們黨講的話真的是讓人家吐滿地」、「這4個字的回覆比民眾黨發的那堆字還來得有重點」、「抱歉原來不是你的粉，自從台電之後追你現在欲罷不能」、「一個從政以來滿口SOP的創黨主席，建黨多年還在『理念型走向制度型』的路上？」

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