鄭麗文訪美不順竟怪賴清德 民進黨批：慣性抹黑莫名其妙

民進黨中央黨部27日舉行中執會，發言人吳崢會後召開記者會，轉述會議內容。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文指控僑委會阻撓其訪美行程，並批評民進黨在美扯後腿。對此，民進黨發言人吳崢駁斥，鄭麗文行程安排不順利，就開始慣性抹黑與牽拖，「怪天、怪地、怪賴清德」，還污衊第一線外交公務同仁。

鄭麗文日前指控僑委會干預其訪美行程，今天再度批評民進黨拿公帑在美國扯後腿、造謠她聘請公關公司，並聲稱民進黨聘請公關公司協助總統賴清德遊說過境美國。

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對此，吳崢今天在民進黨中執會後記者會受訪回應，鄭麗文和國民黨這一年的習慣，「就是怪天怪地怪賴清德，什麼事情都要怪民進黨跟賴清德」。

吳崢進一步舉例，國民黨數月前曾召開記者會，指控國家機器監控國民黨副主席李乾龍，結果李乾龍隨後澄清追蹤器「是太太裝的」，國民黨迄今無人說明也未道歉。

吳崢指出，鄭麗文現在要出訪，自己行程自己安排，卻又故技重施，污衊僑委會在海外推動民間與國際外交工作的公務同仁，非常不應該；僑委會也已嚴正反擊，澄清這完全是不實抹黑。

吳崢說，鄭麗文同時攻擊在美國長期為台發聲的台僑團體「台灣人公共事務會（FAPA）」，台灣不管是哪個政黨執政，FAPA長期認真推動強化美台關係的國會遊說工作，當年美國國會通過「台灣關係法」，該團體功不可沒。

據此，吳崢呼籲，鄭麗文別因為行程安排不順利，就開始抹黑公務員、以及熱心幫助台灣的台僑，甚至抹黑到民進黨頭上來，莫名其妙。

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