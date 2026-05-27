柯文哲賣商辦坪數單價創新高 四叉貓：最愛喊居住正義的阿北炒房？

柯文哲的4300萬商辦被四叉貓爆料早就已經脫手。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲前年被抓包拿總統選舉補助款買了4300萬的商辦惹議，當時柯聲稱要買來給黨員當作辦公室使用，還說「用我的名字買監督的力道更大」。不過網紅「四叉貓」劉宇昨天（26日）爆料，這2年來該商辦根本就沒給民眾黨用過，而且早在上個月就賣出，賣出價加上這段時間收的租金，推估賺了200多萬。四叉貓今天（27日）又貼出歷史實價登錄，直指柯文哲賣出該商辦的單價創所在大樓的歷史新高，公開質疑柯文哲「炒房」！

民眾黨在2024年總統大選獲得約1.1億元的總統選舉補助款，將其中3分之2（約7381萬）撥入柯文哲的個人帳戶。同年5月，柯文哲動用這筆款項中的4300萬元現金，一次付清買下位於台北市林森南路的濟南大樓商辦，並登記在自己名下。這件事被曝光之後，引發社會輿論熱議，柯文哲辯稱是要做為民眾黨的辦公室，之所以會買在自己名下，是因為這樣「更好監督」。

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但馬上又發現，該商辦在柯文哲買下時，前立委羅福助昔日助理桂焌傑經營的「先發興業股份有限公司」（後改名為庭皓興業）早就承租並在裡頭營業。民眾黨回應稱，基於「買賣不破租賃」原則，讓原租客繼續承租至租約期滿（原定合約至2025年4月底，但後來該公司爆出欠租、約滿不肯搬走的狀況，經法院調解與訴訟，該公司已於去年9月正式搬離），之後再轉為「自用」。

不過四叉貓昨天在臉書貼出「不動產交易實價查詢」截圖表示，這2年來該商辦根本就沒有給民眾黨用過，他去查詢還發現，商辦已經在今年4月10日以4380萬元賣出，賺了80萬，加上每月靠商辦收取的5萬多元租金，這2年下來可能賺了200多萬。

今天四叉貓又貼出歷史實價登錄紀錄指出，「柯文哲這次賣商辦，坪數單價（89.8萬/坪，當初柯文哲購入為88.2萬/坪）創下中國航運大樓（濟南大樓）的歷史新高，我現在可以說『最愛喊居住正義的柯文哲炒高房價』嗎？不行的話我晚點再問一次。」

網友紛紛表示，「小草他們會說不一樣，商辦不是住家，居住正義是要居住」、「$$入我口袋監督力量最大，草最懂的拔拉邏輯」、「居住正義原來只是口號」、「對他來說根本0成本大賺4000多萬」、「這對夫妻的道德觀念真的讓人不敢領教」、「柯貪污犯這麼鬼扯說謊的人，然後還有一堆人支持，難怪台灣做詐騙真的很容易賺飽飽」、「草：柯炒的是商辦，不是住宅，所以沒有違背居住正義」、「打房是口號，炒房是生活！」

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