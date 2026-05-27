賴清德端18項少子化對策 許宇甄批遲來補課

立法院國民黨團首席副書記長許宇甄。（資料照）

總統賴清德今宣布因應少子女化與人口結構挑戰提18項新措施。對此，立法院國民黨團首席副書記長許宇甄表示，18項措施看似氣勢宏大，實則是把在野黨早已提出的育兒補助、兒童未來帳戶、學貸減壓、托育支持與育兒減稅等主張重新包裝，再大量借鏡韓國近年人口政策。最荒謬的是，賴竟宣稱這是其競選政見的延伸，彷彿只要民進黨端出來的政策，就都能變成賴清德的原創。

賴總統今在國安高層會議後拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，並率府院團隊召開記者會說明。行政院秘書長張惇涵指出，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」分為安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓五大面向，當中涵蓋18項方案。

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許宇甄指出，黨團早已提出「0到15歲每月5000元育兒補助」、「0到6歲健保免費」、「0到6歲托育每半年補助2萬元」等具體政策；國民黨也與在野力量共同推動「台灣未來帳戶」，主張由政府替孩子建立長期資產帳戶，如今賴政府宣稱的18項措施方向與在野黨主張高度雷同，如果這真是賴清德的競選方案，為什麼國民黨提出時，民進黨不是歡迎討論，而是冷嘲熱諷？

許宇甄認為，賴政府這套「人口新戰略」不只抄在野黨，也明顯學習韓國。韓國真正值得台灣借鏡的，不只是補助金額，而是政府承認少子化是「人口國家緊急狀態」，從婚前、婚後、住房、生育到職場支持全面處理；更把企業拉進來分擔，員工請育嬰假，企業聘替代人力有補助，同事分攤工作也有支持，企業生育獎金還可全額免稅。

許宇甄強調，少子化不是今天才發生，綠營執政多年，卻讓台灣出生數一路下滑，年輕人越來越不敢婚、不敢生、不敢養。如今看到韓國政策讓出生率反彈，看到國民黨持續提出具體方案，賴政府才急忙推出一套看似完整、實則拼裝的政策包。這不是超前部署，而是遲來補課；不是政策創新，而是割稻尾式的政治包裝。

許宇甄表示，只要是對人民有利、對家庭有幫助、對孩子有未來的法案，國民黨都會支持，不會因為政策被抄襲就反對，也不會因為綠營追隨藍營腳步就杯葛；但也請賴政府不要一邊抄在野黨政策，一邊繼續醜化在野黨。

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