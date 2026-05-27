郭麗華以無黨籍參選桃市蘆竹區議員 盼確保本土女性席次

前桃園市議員郭麗華宣布，將以無黨籍身分參選桃園市第4選區（蘆竹區）議員。（圖由郭麗華提供）

2018年曾以民進黨籍當選桃園市議會第2屆議員的郭麗華，於2022年競選連任失利，她今天發表聲明指出，考量整體選戰策略布局，她將以無黨籍身分，參選桃園市第4選區（蘆竹區）議員，希望能「確保本土進步力量在蘆竹區的席次極大化」。

郭麗華表示，今年底的市議員選舉，民進黨已於第4選區提名2名男性候選人，依據選制，第4選區設有1席「婦女保障名額」，她為確保關鍵的女性席次能留在本土陣營，決定承擔責任；她為了避免民進黨支持者的選票過度集中或分散而影響大局，選擇退出民進黨的相關運作，以無黨籍身分參選，「這並非背離，而是為了擴大服務量能的策略選擇；身分雖有轉變，但為蘆竹與家鄉打拚的初衷與價值絕不改變」。

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「爭取鄉親肯定，重返議會服務加倍」，郭麗華強調，過去的風雨與挑戰，讓她更加堅韌，後續她將走遍蘆竹的每一處角落，保持初心傾聽民意，全力爭取蘆竹鄉親的重新肯定，繼續為蘆竹的建設與繁榮全力以赴。

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