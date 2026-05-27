「237宜蘭蓋漳」第三站 林國漳率隊行腳壯圍訪家戶

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的全縣行腳「237宜蘭蓋漳」行動，今天來到第三站壯圍鄉，他與黨公職不畏炎熱天氣走入家戶拜票。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳的全縣行腳「237宜蘭蓋漳」行動，今天下午來到第三站壯圍鄉，他與黨公職不畏炎熱天氣深入家戶走訪，並關切中央總預算卡關對地方建設的實質衝擊，強調未來壯圍將發展海洋經濟，優化沿海環境。

針對近日宜蘭縣議會審查追加減預算，局處長坦言因中央總預算未過，影響多項計畫需追減預算。林國漳今天率團隊呼籲，立法院應盡快通過預算，為了宜蘭發展與縣民權益，需要國會預算的支援，將中央政策在地方實質落實，確保從嬰幼兒到長輩都能獲得完善的社會福利照顧。

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縣議員陳福山則說，立委吳宗憲稱讚自家立委認真審預算，但依法去年11月底就該審完的預算至今未過，上個月才付委審查，這種延宕進度、影響地方建設的表現，卻被稱作認真，宜蘭人實在不敢領教。

壯圍鄉長參選人吳文進也說，未來將與林國漳攜手讓壯圍更加繁榮，壯圍的無人機應用集中於智慧農業與海岸環境監測，也常投入水上搜救與公共安全，吳宗憲在立院刪除無人機預算，卻在宜蘭高喊支持，前後矛盾的態度令人費解。

縣議員參選人江子言則說，針對吳宗憲競辦稱「宜科會有海風侵蝕」是口誤，原意是指宜蘭面對颱風、地震等挑戰，但全台只有宜科面臨颱風與地震？南科、中科、竹科就沒有？這明顯不是口誤，而是不熟悉宜蘭，建議應多關心、了解這美麗的家園。

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