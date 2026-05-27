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    首頁 > 政治

    18項少子化新對策 賴清德：請民進黨公職加強地方宣傳

    2026/05/27 16:09 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德今（27）日上午宣布，因應少子女化與人口結構挑戰的18項新措施。賴下午在民進黨中執會表示，請所有黨公職與黨部在地方加強向社會大眾宣傳，唯有中央與地方步調一致，才能讓台灣發展持續穩健前行。

    民進黨今天下午召開中執會。據民進黨發言人吳崢轉述，賴清德表示，他今天早上在國安高層會議聽取行政院的報告後，也隨即召開記者會，向國人宣布政府將推動「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」。

    賴清德說明，這個行動方案，將透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5大面向，推動18項措施。

    賴清德說，政府提出這18項措施，就是希望能在婚、孕、養育、家庭照顧與職場支持等面向，給予國人更多實質協助，讓大家能夠兼顧工作與家庭，減輕年輕世代負擔，更有信心追求夢想。

    據此，賴清德呼籲，他要請所有黨公職與黨部人員，共同協助行政團隊，在地方加強向社會大眾宣傳，讓國人了解各項政策內容，可以感受到政府照顧人民的用心。

    賴清德並強調，唯有中央與地方能步調一致、共同努力，才能讓國家政策、地方建設與民生照顧更加順利推進，讓台灣發展持續穩健前行。

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