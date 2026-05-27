國影二期成新北市長選戰焦點 侯友宜喊我已經遺憾：中央趕快動作

新北市長侯友宜赴市議會市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市長選戰熱度高，位在新莊區的國家電影及視聽文化中心二期工程成為攻防焦點。新北市議員戴湘儀今（27）日在市政總質詢中關心國影二期進度，質疑此案不知在等什麼，莫非是與「政治任務」、與選舉有關？呼籲中央趕快動作，別讓它成為侯友宜任內的遺憾。市長侯友宜說，「我相信我已經遺憾了啦」，不管是二期還是板橋區的國家兒童未來館，看很久都沒動作，並非苛責中央，而是希望建設不要分你我，中央趕快動作，地方全力配合。

被問及國影二期一事，侯友宜大吐苦水說，他已經想到「好話說盡，壞話說盡」，幾年前中央承諾二期全額負擔，計劃卻擱置至今；一二期都是新北的土地，一期裝潢是市府出錢，結果市府的協拍中心被趕出來，市府也沒講話，二期計畫本就是停車場，希望不要再改來改去、弄來弄去、太拘泥在枝枝節節，中央既已承諾二期，就希望儘速動工，帶動新莊發展。

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侯友宜也點名板橋車站旁的國家兒童未來館，他指出，每天往下看到那塊地，好多年了至今未完工，沒有苛責中央的意思，是希望中央地方建設不要分你我。

戴湘儀說，她當時隨侯友宜一起去看一期建設，曾覺得時任行政院長蘇貞昌有魄力，一口同意全額負擔經費，市府以支持國家文化建設立場無償撥用土地，豈料等了許久不知在等什麼，「等到現在終於知道，是不是有這個政治任務啊？這個國影二期中心跟政治任務有沒有關係？跟選舉有關係嗎？」她很懷疑，現階段仍是呼籲中央以市民利益作為優先考量，趕快動工，別讓它成為侯友宜心中的遺憾。

「我相信我已經遺憾了啦」，侯友宜指出，此案尚在協調許多細節，不知任內是否能動工，他贊成議長蔣根煌的建議，也曾在行動治理中也公開說，中央不做，乾脆拿回來市府自己做，不要拖，「我會做得比較快」。

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