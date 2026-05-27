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    首頁 > 政治

    民進黨職改選戰力就位！ 賴清德下軍令：全力協助年底地方選舉

    2026/05/27 15:55 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    民進黨2年1次的黨職選舉24日落幕，改選黨代表及30個黨部主委。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（27日）強調，今年底地方選舉不僅攸關未來政策方向，對國家長遠發展也至關重要，希望大家全力協助參選人順利當選。

    民進黨今天下午召開中執會。據民進黨發言人吳崢轉述，賴清德表示，日前本黨已順利完成2年1次的黨職改選，包括縣市及海外黨部主委、全國黨員代表，以及縣市黨員代表的改選作業。此次30個黨部主委改選結果，共有11位主委連任，另有19位新任主委產生。

    賴清德說，他要先向所有即將卸任的黨職同志，表示誠摯的感謝。感謝多年來對於黨在全國及海外各地發展，所做出的努力與貢獻。無論是協助中央政策宣導，或是第一線民意的蒐集與回饋，都為中央與地方建立有效的溝通合作，也奠定更為堅實的基礎。

    賴清德指出，他也要對這次當選、即將上任的黨職，表達祝賀與期勉。不管是連任，或是新任，都期望大家能謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，承接前人的努力，肩負起黨務工作及為民服務的重任。

    此外，賴清德說，他要特別強調，今年底的地方選舉，不僅攸關本黨未來政策方向，對國家的長遠發展，也同樣至關重要。

    賴清德直言，對於這次黨職改選後，不論是即將卸任，還是即將上任的黨職同志，希望大家能在各自的崗位上，全力協助黨提名的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等公職參選人，可以在年底的選戰順利當選。

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