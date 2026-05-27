「0-18歲成長津貼」挨轟割稻尾 總統：國民黨還停留在「給付式」思維

賴總統今召開國安高層會議後，正式宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」行動方案。（記者田裕華攝）

賴總統今召開國安高層會議後，正式宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」行動方案，最大亮點「0到18歲每月5000元成長津貼」，被國民黨質疑「割稻尾」抄襲，賴總統反擊，這是他競選政見「0到22歲照顧政策」的延續，國民黨的版本仍停留在傳統的「給付式」思維，政府推動的則是涵蓋國家、社會與企業共擔責任的全面性計畫。

被問及國民黨質疑政院抄襲在野黨在立院提出的「兒童未來帳戶條例草案」，賴清德回應，國民黨提出版本的時間，應該晚於民進黨立委郭國文提案之後，而郭國文的提案，也是在美國總統川普提出「未來帳戶」之後。

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賴清德強調，政府今天公布的「台灣人口對策新戰略」是一個整體性的規劃，早在他競選總統的首場國政藍圖記者會，就已宣示政府將「擴大社會投資」，逐步落實「0到22歲的照顧政策」；從先前的推動高中職免學費、私立大專校院學雜費補助，到如今的成長津貼，是一連串的政策落實。

賴清德指出，台灣經濟成長可期，2021年經濟成長率達6.56%，今年第一季也交出6.51%的佳績，預期明年經濟也將持續發展。在經濟成長可期、稅收增加的有利條件下，政府評估現在正是推出0到18歲成長津貼的最佳時機。

賴清德直言，從今天公布的整體政策，相信大家很容易就能看出跟國民黨的不同，因為他們仍停留在「給付式」的少子化政策。他強調，政府現今推出的是全面性、系統性的完整計畫，核心目標是讓國家、社會、企業與家庭共同分擔養兒育女的重擔，並協助國人兼顧家庭與工作，兩者在政策高度與深度上有著明顯的不同。

針對記者關切少子化18項措施預計增加多少支出？財源來自哪裡？預計成效？行政院長卓榮泰說明，整體預算規模預計達3800億，新增經費約2050億元，從生育、教育、養育等層面全面顧及，且具疊加資格，預計受惠者將超過2770萬人次。

賴清德也補充說，3800億元約占台灣GDP的1%，投注於解決人口問題的力道，已與韓國目前的投資規模相當。

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