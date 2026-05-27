高房價不敢結婚生子？ 劉世芳：婚育宅拚2028年增至7.6萬戶

總統府今天舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會。（記者田裕華攝）

總統賴清德今（27日）宣布因應少子女化與人口結構挑戰的18項新措施，包括將全面推動婚育居住減稅優惠，並擴大提供40%社宅作為婚育宅，透過容積獎勵鼓勵民間合作。對此，內政部長劉世芳預告，內政部將推動修法，期盼婚育宅的數量在2028年可增至7.6萬戶。

總統府今天舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，並公布18項新措施。媒體詢問，許多年輕人面對高房價及租屋壓力而不敢結婚生子，政府提出婚育宅政策，未來如何落實居住減壓，讓育兒家庭安心成家？

請繼續往下閱讀...

對此，賴清德回應，居住減壓是這次政策非常重要的一環，政府也有同樣觀察，有些年輕人面對高房價或租屋壓力，導致對結婚生子產生疑慮，所以特別在減輕租屋壓力方面特別著力，目的是希望讓家庭成為最溫暖的堡壘，而非經濟負擔，針對婚育宅提出增量、久住、加補助等3大政策方向。

劉世芳補充說明，在國家與企業一起努力下，增加現有社會住宅可提供的婚育宅數量，從20％增加至40%。婚育宅供新婚2年內及育有未成年子女的家庭優先入住，育有0至6歲子女的家庭最長可居住12年。

劉世芳說，中央與地方政府共同合作，預計2025年至2028年合計提供1萬戶婚育宅，政府也將與企業共同努力，增加婚育住宅數量。

劉世芳表示，後續將透過修正建築技術規則、都市更新條例及危老條例，將容積獎勵增加的部分作為婚育宅來源，也期盼企業界無償捐贈，國家便可運用作為婚育宅。目前盤點可推動婚育宅約17萬戶。修法通過後，婚育宅數量將慢慢增加，預計117年增加至7.6萬戶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法