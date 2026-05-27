台聯黨與台灣雇主協會澎湖聯合座談 為離島漁業與長照家庭發聲

議員魏睿宏呼籲，正視澎湖漁民生存權。（記者劉禹慶攝）

台聯黨與社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會，今（27）在澎湖漁會大禮堂舉辦「澎湖雇主船長站出來：小漁船不是大財團，移工成本不能全由雇主買單」座談會，邀集澎湖漁民、船長、家庭看護雇主、民意代表等人，共同討論離島漁業缺工、長照困境，以及現行移工政策對澎湖基層家庭與產業造成的衝擊。

台灣雇主協會表示，近年政府移工政策持續朝「移工零付費、雇主負擔增加」方向推進，卻忽略離島與基層產業的實際承受能力；台灣多數近海漁船為家族式、小本經營，並非外界想像中的大型遠洋企業，卻被迫適用與都市工廠相同的勞動制度與聘僱規範，讓第一線船東與家庭雇主承受沉重壓力。

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協會強調，澎湖除了漁業問題，更面臨人口老化、人口外流與長照資源不足的多重壓力。

台聯黨主席周倪安表示，澎湖近海漁業已面臨漁獲下降、油價攀升與人力不足等多重壓力，若政府未來再將海外招募、訓練等費用轉嫁給雇主，對小型漁船造成重大衝擊。據估算，若單名移工增加10餘萬元至20萬元相關成本，對聘有移工的小型船家而言，將是難以承受的負擔。

台聯黨與台灣雇主協會共同呼籲，政府應重新檢討現行移工與離島聘僱制度，建立符合海上作業與重症照護需求的管理機制；勞動政策應考量離島特殊性，避免將所有制度成本與風險轉嫁給基層家庭與小型船家；政府應正視離島長照資源不足、移工失聯與產業缺工問題，提供實質支持，而非持續增加行政與聘僱負擔。

台聯黨與台灣雇主協會，在澎湖區漁會禮堂召開移工免付費政策討論。（記者劉禹慶攝）

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