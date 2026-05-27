酸沈伯洋energy不是electricity 藍黨團：停止文字遊戲正視能源困境

立法院國民黨團痛狠酸，「沒有能源，怎麼會有電力？」請民進黨停止文字遊戲，老實面對台灣的能源困境。（擷取自立法院國民黨團臉書粉專）

民進黨台北市長參選人沈伯洋指稱輝達執行長黃仁勳提到的是energy（能源）不是electricity（電力），引發論戰。對此，立法院國民黨團痛批，聽到這種神仙邏輯全台灣人民都驚呆了，根本是瞎編「英翻中」神話來掩蓋缺電真問題，「沒有能源，怎麼會有電力？」請民進黨停止文字遊戲，老實面對台灣的能源困境。

立法院國民黨團發文說，聽到這種神仙邏輯，全國人民都驚呆了，黨團在此特別用「伯洋體」幫沈委員補一堂基本常識課：沒有水，怎麼會有自來水？沒有太陽，怎麼會有陽光？沒有土地，怎麼能蓋房子？沒有種子，怎麼會有花朵？沒有花朵，怎麼會有花蜜？沒有爸媽，怎麼會有小孩？沒有能源，怎麼會有電力？沒有充足電力，台灣怎麼發展AI產業？

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黨團批評，這根本是瞎編「英翻中」神話，掩蓋缺電真問題。黃仁勳明明白白指出，「AI需要非常多的能源，台灣確實需要更多的能源」。在產業界、科技界與全台灣人民的認知裡，能源轉換的核心就是「電力」，AI資料中心要運作，難道是靠愛發電？還是靠沈委員的嘴砲發電？

黨團直指，沈伯洋身為執政黨立委，不去正視民進黨錯誤能源政策導致的供電危機，反而把心思放在「能源不等於電力」的文字遊戲上，這種國際級的滑稽辯解，不僅是在欺騙台灣百姓，更是把國際科技巨頭當白痴。

黨團說，綠營「鴕鳥心態」，終將害慘台灣科技業。這就是民進黨一貫的套路，解決不了問題，就解決提出問題的名詞，像是缺電就說是「跳電」或「小動物誤觸」；能源不足就硬拗「黃仁勳沒說缺電」。

國民黨團嚴正警告民進黨政府與沈伯洋，AI浪潮是台灣轉型的關鍵契機，但AI產業是「吃電怪獸」也是不爭的事實。國際大廠要的是穩定、乾淨、充足的電力，而不是民進黨官員與立委毫無邏輯的「話術補貼」。請沈伯洋委員停止鬼扯，老實面對台灣的能源困境，沒有electricity，台灣就沒有AI的未來。

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