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    首頁 > 政治

    270萬人受惠！0到18歲免稅額加碼50％ 財部拚明年上路

    2026/05/27 15:18 記者陳政宇／台北報導
    總統賴清德今（27日）宣布因應少子女化與人口結構挑戰的18項新措施，0到18歲未成年子女的每人免稅額加碼50%。（圖由行政院提供）

    總統賴清德今（27日）宣布因應少子女化與人口結構挑戰的18項新措施，0到18歲未成年子女的每人免稅額加碼50%。（圖由行政院提供）

    總統賴清德今（27日）宣布因應少子女化與人口結構挑戰的18項新措施，0到18歲未成年子女的每人免稅額加碼50%。對此，財政部長莊翠雲說明，財政部將修「所得稅法」，力拚明年適用，預估受益人數270萬人、減稅利益達80億元。

    總統府今天舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，並公布18項新措施。媒體詢問，6到18歲每月由國家預存2500元並投資部分，會否開放讓家長自由加碼投資？以及租稅優惠減稅利益估計為何。

    對此，賴清德回應，該政策是國家對未來的重要戰略投資，政府不僅要減輕家長負擔，更積極為下一代累積競爭力，確保每個孩子都能在國家支持之下穩定成長。

    賴清德說，在0到未滿6歲的階段將全額自由運用，每人每月5000元成長津貼，會全額撥入申請人指定帳戶，直接補貼生養階段的育兒支出。在6到未滿18歲階段，政府會先給予一半自由使用、一半由國家預存，亦即每月5000元的津貼中，2500元維持撥入指定帳戶自由使用，另外2500元則預存入「兒少成長津貼專戶」，由國家統一管理投資。

    對於為何要有保底機制？賴清德表示，這與勞保基金的設計一樣，若由政府負責管理操作，必須要給孩子或勞工一個保證。政府至少給予2年期的定存利率，當操作收益比較高，完全都是歸孩子。若是家長有錢，也可以自由操作，不一定要加入這個帳戶，因為該專戶是政府要預存、孩子滿18歲時直接給予，並沒有要給家長參與。

    莊翠雲補充說明，財政部將修「所得稅法」，力拚明年適用，預估受益人數270萬人、減稅利益80億元。至於婚育住宅單一自住房屋稅地價稅，最低降至免稅部分，會修「房屋稅」及「土地稅法」，預估100萬戶以上受益，減稅利益達50至75億元。

    財政部長莊翠雲。（記者田裕華攝）

    財政部長莊翠雲。（記者田裕華攝）

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