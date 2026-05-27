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    首頁 > 政治

    黃仁勳稱輝達需要更多電力 李四川表態支持核電

    2026/05/27 15:45 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表態支持核電，問對手蘇巧慧「支不支持」。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表態支持核電，問對手蘇巧慧「支不支持」。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川27日參加台灣區水管工程工業同業公會會員大會，被媒體問到輝達總裁黃仁勳表示輝達需要更多電力，李四川表示，AI高科技產業最需要的是電力，台灣的產業最擔心的是電力不穩定，李四川表示他支持核電，他也要問對手蘇巧慧，同不同意恢復核電？

    李四川也被問到27日公布競選主視覺，它是以「橋梁」作主題，會不會擔心這個形象比較生硬一點？李四川表示，他覺得不會，因為他本來就做工程的，橋梁本來就是不只連結人跟人，而且連結車跟車，河的兩岸都是靠橋梁溝通，很多人對他的印象，都感覺工程人員雖然硬，但是踏實，不會拐彎抹角、也沒有心機，他倒認為這個是現在社會需要的人，他沒有感覺是生硬。

    當被問到，怎麼看稍早總統賴清德所提出因應少子化的18項措施？李四川回應，這18項作為當中，國民黨也提了相當多項，包括企業托育，他在上個月大概也提過，很高興總統能夠跟進，當然18項因應作為當中，有部分是地方財源要增加支出，所以希望他的對手蘇巧慧不要反對藍營提出的「財劃法」，讓新北市能夠增加300多億元的財源。

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