少子化對策3大突破！卓榮泰領軍執行小組 未婚生子同樣照顧

行政院長卓榮泰。（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰今（27日）宣布，行政院將設立「人口對策新戰略執行小組」，由其親自召集相關部會執行18項措施，涵蓋3大思維突破，包括不再以補助為單一選項，其次是未婚生子同樣照顧的婚育脫鉤，第三是性別平等共同參與。

總統府今天上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴總統率領府院團隊向國人說明，政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並公布18項措施。

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卓榮泰指出，去年台灣出生人數僅10萬7000多人，政府歷時大半年時間盤點部會現行政策，並推出全新的人口對策新戰略，突破幾項過去的思維。第一是「不再以補助為單一選項的人口對策」，透過安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、到居住減壓，是全方位的、全盤的，在補助之外用更多的時間彈性照顧加入整體思維。

第二個思維突破，是因應社會環境變化而推動的婚育脫鉤。卓榮泰說明，政府對人工生殖、未婚生殖的小孩也同樣尊重及照顧，亦即把婚育之間脫鉤。第三個思維突破，則是性別平等與共同參與，鼓勵雙親共同承擔家務與照顧責任，法定制在雙親請滿6個月育嬰留職停薪津貼後，雙親可各再增加3個月。

談及友善職場，卓榮泰說明，政府將加碼協助業界的人力調度，不增加產業負擔，並將原本在30人以下公司試辦的彈性工時，擴大適用至200人以下的企業。針對0到18歲求學階段至進入社會第一年的學生，政府將落實全套支持，繼續對在校生的學貸利息予以全數減免。

卓榮泰並透露，這大半年以來，政府先逐一盤點各部會的現行政策，找出可以再加碼的重點，18項措施幾乎有3分之2屬於新推出的；行政院將立即成立「人口對策新戰略執行小組」，由他召集所有相關部會，透過目標管理、時間管理、以及各種數據，讓個人、家庭或企業都能清楚了解所有內容。

卓榮泰強調，新戰略在賴總統的大戰略指導下，屬於全方位、增加覆蓋率且多策略的方針。討論過程當中，每一項策略出來前都會先問「受益多少人、支用多少預算」，據此堅守財政紀律；政府在財政好轉之際仍會珍惜預算，確保每一分錢都用到必要的個人、家庭與弱勢產業身上。

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