中國學者吐實「三個聯合公報恐結束」葉耀元：若想與美談台灣未來是癡人說夢

葉耀元。（資料照）

對於中美關係近期情勢，南京大學國際關係學院院長朱鋒近日稱，「三個聯合公報的時代可能已經徹底結束了」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，以前美中關係很多事情能不說破，如今美中關係只剩競爭，中國若想與美國談台灣的未來，只能說癡人說夢。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，報導內容提及「南京大學國際研究學院院長朱鋒22日示警，過去由『三個聯合公報』（Three Joint Communiqués）規範美中關係的時代，可能已經『徹底結束了』。他也指出，考慮到美國國內政治因素，期待北京與華盛頓就台灣問題達成全面政治共識，可能並不現實。」

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葉耀元直呼「哇，真難得中國學者會講真話欸」，他坦言，美國要的是和平的現狀加上台灣獨立的事實（法理上他基本上都擱置不談）；中國要的是「你的是我的，我的也還是我的，所以台灣是我的」這種暴力的一言堂，所以他們從1979中美建交到現在都沒有共識。

葉耀元指出，過去美中關係強調合作，很多事情可以「不說破」；現在美中關係只剩競爭，中國跟美國談台灣的未來，只能說癡人說夢。

另，美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及「參院台灣連線」共同主席、共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）等跨黨派議員，於華盛頓時間22日提出決議案，重申支持1979年「台灣關係法」、美中三個聯合公報及「六項保證」為美台關係基石，強調美方不會在對台軍售議題上與北京諮商，並呼籲川普政府正式通知國會已於2026年1月預先批准、總額達140億美元的對台軍售案。

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