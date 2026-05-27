張善政施政滿意度六都第五 議員李宗豪：不如住院的澎湖縣長陳光復

《遠見雜誌》公布2026年縣市長施政滿意度，其中桃園市長張善政滿意度為62.3%。（記者李容萍攝）

《遠見雜誌》公布2026年縣市長施政滿意度，其中桃園市長張善政滿意度62.3%，六都中排名第五，民進黨桃園市議員李宗豪批評，張善政的滿意度，甚至低於因病住院的民進黨澎湖縣長陳光復75.4%；桃園市政府僅簡短回應，各類民調都是參考，沒有特別的評論。

李宗豪說，桃園市統籌分配款從362.75億元增加到652.85億元，多了近290億元、增幅接近8成，如此的財源成長對於人口快速增加、交通壓力沉重、教育與托育需求持續攀升的桃園，本應是加速「補課」的機會，但婦幼政策包括公托、公幼、親子館、婦幼服務量能不足致家長只能排隊與焦慮，捷運建設的棕線、綠線延伸、長庚線等一再讓地方等待，才會讓市民無感。

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民進黨團總召許家睿也說，張善政執政第4年，數據雖提升，但施政滿意度仍然排在六都倒數第2，進步的幅度顯然不夠快，推動市政需要讓民眾有幸福感，不是單純追求數據而已，包括公車問題、通勤、交通安全有待改善，學校硬體設備老舊、產業仍需升級轉型、城市魅力與光榮感不足，都是市府須正視的問題。

國民黨議員舒翠玲緩頰指出，張善政在許多民調中都是六都前3名，與遠見民調似有矛盾；桃園不論計劃型補助或一般補助，於獲得中央經費的挹注上，桃園總是六都中的倒數第1或第2，加上前市長鄭文燦留下一堆爛攤子，例如市立美術館20多億、一堆公共設施漏水整修等，張市府還能推動營養午餐免費、班班喝鮮奶等全國第一的政策，顯見張市府已做得很好。

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