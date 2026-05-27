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    首頁 > 政治

    花蓮縣長施政滿意度倒數第二 張峻：徐榛蔚無心施政只會卸責

    2026/05/27 15:19 記者王錦義、游太郎／花蓮報導
    2026年「遠見縣市長施政滿意度調查」結果今天出爐，花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度在非六都的13個縣市中，名列倒數第二。（資料照）

    2026年「遠見縣市長施政滿意度調查」結果今天出爐，花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度在非六都的13個縣市中，名列倒數第二。（資料照）

    2026年「遠見縣市長施政滿意度調查」結果今天出爐！花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度在非六都的13個縣市中，名列倒數第二，僅贏過同為國民黨的宜蘭縣代理縣長林茂盛，8大面向平均滿意度更是全國最後一名，縣府回應，尊重《遠見》施政滿意度調查結果；縣議會議長張峻則批評，徐根本無心施政，只會推卸責任。

    花蓮縣這幾年預算一年比一年高，3年前突破300億，今年更突破400億，但徐榛蔚的施政滿意度愈來愈退步，張峻說，他覺得徐榛蔚根本無心施政，只會延續傅崐萁的一些政策跟政治生命，徐沒有大格局的施政遠景，只會去看些農路、排水溝跟祭祀拜拜，遇到問題也沒肩膀承擔，不管發生什麼事，就是往上推給中央、往下推給鄉鎮公所。

    張峻表示，去年光復洪災要怎麼重建跟振興？徐榛蔚都沒有這些概念，議會邀請縣長到議會做專案報告，都推給秘書長，但秘書長也沒辦法做重大決定，就這樣拖著讓花蓮一直蕭條下去，未來花蓮需要一個可以勇於承擔責任、可以有大格局規劃縣政的，善用每一分錢讓縣政愈來愈好。

    有意參選下屆縣長的縣議員魏嘉賢說，民調裡面可能也反映出一些民眾的想法，看到幾個指標裡面跟過去差了一大段，未來有更多的預算進來後，縣府應該更要加把勁，把民眾認為是缺失的部分補起來，這也是他參選縣長後的一個重點跟政策。

    魏嘉賢表示，預算一直增加，但縣府人力、人才資源夠不夠？有很大的預算，可是沒有能力去做相關的執行，或是有思考更好的一些配套措施，或是一些經濟循環，如果只是做表面的話，可能無法支持或幫助到基層，真的希望有預算後，人才也一定要趕快找出來，才能夠符合預算的執行力，也能讓民眾看到未來的花蓮應該會長什麼樣子，才會有信心跟幸福感。

    花蓮縣政府說，尊重《遠見》施政滿意度調查結果，也感謝鄉親的支持與建議。面對震後重建與地方發展挑戰，縣府團隊會持續以縣民需求為優先，穩健推動交通、醫療、觀光及產業建設。縣府強調，施政滿意度是鞭策也是責任，未來將持續傾聽民意、精進施政，努力打造更安全、更宜居的花蓮。

    花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度在非六都的13個縣市中，名列倒數第二，僅贏過同為國民黨的宜蘭縣代理縣長林茂盛（縣長林姿妙因案停職），花蓮縣的滿意度為52.4%（較去年倒退3.4個百分點），不滿意度34.3%（較去年增加4.3個百分點），獲得分數為62.8分（較去年減少4分）；滿意度遠低於13縣市平均的66.4%，分數也遠低於平均的71.0分。花蓮縣八大面向平均滿意度也是全國最低、僅56.6%，八大面向滿意度最高的是醫療滿意度接近7成，達68.4%，其次是治安。

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