至少108萬！「0到18歲月領5000」細節曝光 18歲再抱36萬「成年禮」

總統賴清德520就職兩週年拋出少子化對策，今進一步宣布細節。（資料照）

賴清德總統今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，並開記者會對外說明。行政院秘書長張惇涵表示，「0到18歲成長津貼」分兩階段執行，6歲前全額領，6-18歲一半匯給家庭自由運用、另一半存入專戶由國家「提撥預存」、管理投資；換句話說，國家投資孩子至少108萬元，72萬元自由運用，成年就有36萬元成年禮。

賴總統今在國安高層會議後率府院團隊出面召開記者會。張惇涵指出，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」分為安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓五大面向，當中涵蓋18項方案。

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在安心生養面向，張惇涵指出，第一項方案就是新增「0至18歲成長津貼」每人每月領5000元，分兩階段執行。第一階段0-6歲全額直接領；第二階段6-18歲，其中2500元匯給家庭自由運用，另2500元則進入「兒少成長津貼專戶」，由國家「提撥預存」、管理投資，保底2年期定存利率，且免納所得稅，不列入家庭財產，並於18歲時成年給付。

張惇涵說明，這項方案等於國家投資一個孩子至少108萬元，其中72萬元在成長過程馬上可以用；滿18歲時，多一筆至少36萬元的成年禮。

第二項方案是持續推動「弱勢兒少發展帳戶」，有0-18歲孩童的家庭，每個月可存入500元、1000元或1250元，政府採1比1相對提撥，讓存款加倍累積，國家有責任協助弱勢家庭的孩子累積未來資本。

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