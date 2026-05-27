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    首頁 > 政治

    北京封殺馬英九訪中？ 中國台辦回應了

    2026/05/27 11:53 記者鍾麗華／台北報導
    傳出中方將不會再邀請前總統馬英九再訪中國，對此，中國國台辦稱，此說法純屬捕風捉影，是徹徹底底的謠言。（資料照，馬英九辦公室提供）

    傳出中方將不會再邀請前總統馬英九再訪中國，對此，中國國台辦稱，此說法純屬捕風捉影，是徹徹底底的謠言。（資料照，馬英九辦公室提供）

    馬英九基金會風暴延燒，傳出中方將不會再邀請前總統馬英九訪問中國，對此，中國國台辦發言人陳斌華今（27）日反駁表示，此說法純屬捕風捉影，是徹徹底底的謠言，並讚許近年來馬英九基金會開展的系列兩岸交流活動，促進了兩岸同胞，特別是青年交流往來，是任何力量都阻擋不了的。

    傳出馬英九去年6月出席中國舉辦的海峽論壇時，疑在晚宴上因為不滿桌牌「英」字的書法體突然動手打人，掐捏馬辦前副執行長王光慈的脖子。有媒體報導稱，中國國台辦、統戰部及國安部等三個單位在會商後，已達成不再讓馬英九訪問中國的共識。

    陳斌華：不再讓馬英九訪問中國 是徹徹底底的謠言

    陳斌華回應，所謂的中國有關部門達成共識，不再讓馬英九訪問中國的說法，純屬捕風捉影，是徹徹底底的謠言。近年來，馬英九基金會開展了系列的兩岸交流活動，促進了兩岸同胞特別是青年交流往來。兩岸同胞都是中國人、一家人，走親走近走到一起的大潮流，是任何力量都阻擋不了的。

    對於馬英九基金會長期都在推動兩岸青年交流，現在的內鬥風波已經牽涉到中國的參訪行程及細節，國台辦是否擔心影響到日後兩岸交流的公信力？未來中方在與馬英九基金會互動時，是否受到影響？

    陳斌華重申，國台辦注意有關報導，剛才已經表達過了，近年來馬英九基金會開展了系列的兩岸交流活動，促進了兩岸同胞，特別是青年交流往來，兩岸同胞都是中國人，一家人，加強交流交往，走親走近走到一起的大潮流，是任何力量都阻擋不了的。

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