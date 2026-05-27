蟬聯五星市長、六都唯一 陳其邁：努力做好做滿

遠見雜誌最新民調，陳其邁蟬聯五星市長、六都唯一五星!陳其邁表示很感謝市民支持、會努力做好做滿。（記者王榮祥攝）

遠見雜誌公布2026縣市長施政滿意度調查，高雄市長陳其邁蟬聯五星市長、且是六都唯一，他說：「非常感謝市民的支持」。

陳其邁認為，城市的進步有賴於大家共同努力，包括中央立法院預算支持，也包括議會支持，他還是會持續不斷努力、做好做滿，然後加速推動城市轉型。

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遠見雜誌今公布2026縣市長施政滿意度調查，陳其邁在執政最後一年以75.9%的滿意度與 77.2 分施政分數雙創新高，其中施政分數更較去年大幅躍升2.9分，增幅是六都之冠。

陳其邁的施政滿意度也是六都最高，並再度蟬聯五星市長，且是六都唯一五星市長；市政表現的八大施政面向中，高雄市整體平均滿意度高達73.7%，且有6項指標是六都第一，與本屆任期首年相比增加6.6%，增幅是各縣市最大。

民調顯示，6項六都第一的指標分別經濟與就業面64.6%、觀光休閒83.0%、醫療衛生82.9%、警政治安74.8%、教育72.0%、道路與交通66.7%，

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