總理拒批准友台議長訪台專機 捷克前外長：新政府外交政策更務實

針對捷克總理拒絕批准韋德齊訪台專機，以及對台政策的變化。捷克前外長佩特里切克於論壇場邊受訪。（記者塗建榮攝）

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）計畫於今年6月訪台，總理巴比斯日前表態，因憂心捷克在中國商業利益受損，不批准提供官方專機。對此，捷克前外長佩特里切克（Tomáš Petříček）今（27）日受訪談及此事表示，他認為，捷克目前的新政府仍有興趣與台灣合作，但會有更加務實、機會主義的外交政策論述。

由前捷克總統哈維爾（Václav Havel）創辦、全球民主倡議的重要指標「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）今年首度移師亞洲，今日與外交部合作舉辦「民主合作論壇」（FDC）。

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針對捷克總理拒絕批准韋德齊訪台專機，以及對台政策的變化。佩特里切克於論壇場邊受訪表示，捷克對台、對中關係的重新平衡正在被討論，但他認為，捷克目前的新政府仍有興趣與台灣合作，但會有更加務實、機會主義的外交政策論述。

但佩特里切克認為，捷克政府此舉可能不會帶來預期中的結果，許多人對於與中國經濟合作、中國大額投資、中捷經濟交流寄予厚望，但事實上，捷克對中國仍有巨額貿易逆差，投資案對中國的益處甚於捷克。

林佳龍致詞表示，民主社會正面臨複雜、多管齊下的威權擴張攻擊，威權國家試圖藉由經濟脅迫、網路攻擊、假訊息操弄等手段，試圖分化民主社會。烏俄戰爭、中東動盪、大國角力等經驗告訴我們，在21世紀，無法僅靠地理位置保障安全，世界各地對自由的攻擊，正是對民主的威脅。

林佳龍指出，台灣是全球民主韌性的關鍵前線。數十年來，台灣人民一直活在軍事威嚇、網路攻擊、外交孤立、認知作戰的陰影下，但台灣社會不膽怯，而是具備開放、民主、創新、韌性等特質的國家。

林佳龍表示，台灣故事驗證了民主價值，民主之於台灣不僅是政治制度，而是生活方式、得之不易的身份。當民主受到韌性的保護、公民參與的強化以及國際夥伴的支持，民主將展現出無法撼動的力量。台灣將脆弱性轉化成正面改變的催化劑，展現出自由社會最終是最具適應力、創造性社會。

林佳龍也強調，台海和平並非區域議題，而是全球的挑戰。供應鏈建立已等同於國家安全。如同總統賴清德所言，建立可信賴科技生態系及韌性的非紅供應鏈是全球民主的支柱。台灣準備好與國際夥伴合作，確保新興科技被用於賦權自由，而非威權擴張。

外交部長林佳龍。（記者塗建榮攝）

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