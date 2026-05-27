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    首頁 > 政治

    川賴將通話 中國國台辦氣炸：堅決反對

    2026/05/27 11:29 記者鍾麗華／台北報導
    中國國台辦發言人陳斌華今（27）日於例行記者會聲稱，堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。（資料照）

    中國國台辦發言人陳斌華今（27）日於例行記者會聲稱，堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。（資料照）

    美國總統川普在「川習會」後對外透露，將與總統賴清德通話，賴總統則說，他將在通話中表明「中國才是台海和平穩定的破壞者」、台灣對美軍購是維護和平的必要手段等。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（27）日於例行記者會聲稱，堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。

    陳斌華指出，敦促美方落實好中美元首會晤重要共識，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定和中美關係穩定發展態勢。

    陳斌華稱，民進黨當局蓄意「倚美謀獨」、「以武謀獨」，升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。「正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，買再多武器都是螳臂當車，只會讓『台獨』加速敗亡。」

    我外交部長林佳龍25日於立法院被問及川賴通話進度時表示，台灣與美國有制度性溝通管道，在這次川習會後，我方也有聽取美國政府方面簡報，一再確認美國對台政策沒有改變，希望維持台海和平與穩定，特別是對於破壞台海穩定、來自於中國武力威脅方面，台美立場一致；也確認未來在對台軍售上，會秉持「台灣關係法」規定，強化台灣防衛能力。

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