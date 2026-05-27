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    首頁 > 政治

    盧秀燕滿意度輸陳光復 綠議員：澎湖辦花火節vs台中煙火式活動

    2026/05/27 11:52 記者蘇孟娟／台中報導
    遠見公佈縣市首長施政滿意度，盧秀燕滿意度排六都第二。（記者蘇孟娟攝）

    遠見公佈縣市首長施政滿意度，盧秀燕滿意度排六都第二。（記者蘇孟娟攝）

    遠見雜誌公佈今年度縣市首長施政滿意度，台中市長盧秀燕滿意度排六都第二、66.6％，僅次於高雄市長陳其邁；但多名民進黨台中市議員狠批，台中今年度的統籌分配稅款通知分配金額741億元，是澎湖37億元的20倍，盧滿意度竟遠不及陳光復75.4％，陳光復舉辦花火節有成，形成觀光效益，盧秀燕8年任期只做「煙火式活動」，垃圾、廚餘等問題處理不力，是市民不滿意主因。

    台中市府對此尚無回應；但國民黨議員陳政顯強調，台中人口逾286萬、全國第2多，人口市政問題更龐雜，市政負擔遠比其他縣市更繁重，盧秀燕滿意度能在六都排第二，足證治理成果受市民肯定。

    盧秀燕最新施政滿意度排六都第二，民進黨台中市議員陳淑華、王立任及黃守達則另有看法，尤其嘉義縣長翁章梁87.5％與澎湖縣長陳光復75.4％，兩縣市均資源不如台中，施政滿意度卻遠高於盧秀燕。

    陳淑華指出，台中今年獲配統籌分配款是澎湖的20倍，盧秀燕8年治理只做表面功夫，每年花大錢辦購物節，行銷「滿城盡盧秀燕」，拚命大外宣卻刺激經濟有限，廚餘、垃圾等處理不力，反觀澎湖辦花火節有聲有色，帶進花火經濟效益，難怪比不上。

    王立任也說，翁章梁積極幫嘉義縣拚出能見度，澎湖縣陳光復辦花火節帶動當地觀光經濟，都讓縣民有感，反觀盧秀燕「中央處理器」的治理風格及廚餘、垃圾處理不力，予人市政無能印象。

    黃守達也指出，台中統籌分配稅款通知分配額遠高於嘉義及澎湖，施政滿意度卻遠不如兩人，顯示問題不在資源，盧市府長期偏重煙火式活動，缺乏對市民日常需求系統性治理。

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