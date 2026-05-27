為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    縣市長民調出爐6都台南墊底 南市議員：巧婦難為無米之炊

    2026/05/27 11:05 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲施政滿意度民調在六都敬陪末座，朝野議員各有解讀。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲施政滿意度民調在六都敬陪末座，朝野議員各有解讀。（記者洪瑞琴攝）

    《遠見雜誌》公布最新縣市長施政滿意度調查，台南市長 黃偉哲在6都敬陪末座，台南市政府回應表示，民調結果將作為施政參考，市府團隊會虛心檢討、持續改進。無黨籍南市議員李宗霖表示，黃偉哲面對的是「巧婦難為無米之炊」的困境。

    李宗霖指出，台南幅員遼闊，同時涵蓋農業、工商業與服務業，城市治理本來就比其他縣市更加複雜，但可運用的資源卻相對有限，統籌分配稅款遭藍白刪減後，地方財源更吃緊；反觀台北市擁有最多資源，城市治理型態相對單純，「蔣萬安也沒有拿到最高分」。

    民進黨台南市議員王宣貿也認為，台南長期在財政資源上相較其他六都較為吃虧，加上《財劃法》修法後地方負擔增加，市府壓力不小，黃偉哲近年持續推動重大建設與招商成果，包括吸引國際科技大廠進駐台南，累積投資金額突破3000億元，並積極拓展日本、韓國、新加坡等國際市場，許多攸關城市未來競爭力的政策，未必能立即反映在短期民調數字上，但對台南長遠發展相當重要。

    國民黨台南市議員蔡育輝認為，黃偉哲的問題在於「公關行銷不夠積極」，其實包括南科七區塊徵收開發、沙崙建設、柳營科技工業區3期以及社福政策等，都有不少成果，但市府沒有積極對外宣傳，市長也較少在北部媒體曝光，還是要懂得花錢行銷，成績才會好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播