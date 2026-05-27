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    首頁 > 政治

    為何敢說黃國昌「選假的」！ 黃光芹曝他2015年選立委行程打臉

    2026/05/27 15:10 即時新聞／綜合報導
    黃光芹嗆黃國昌「也是用嘴參選」，結果遭憤怒的小草洗版。（資料照）

    黃光芹嗆黃國昌「也是用嘴參選」，結果遭憤怒的小草洗版。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌先前批評脫黨參選台中東南區市議員的楊寶楨「用嘴參選」，資深媒體人黃光芹評論此事時稱黃國昌「也是用嘴參選」，結果遭憤怒的小草洗版。黃光芹近日將炮口對準黃國昌接連開炮。今日她解釋為什麼自己會說黃國昌是「選假的」：「我拿2015年選『七星區』立委黃國昌的行程，就可以打臉現在的黃國昌。」

    黃光芹今日在臉書發文指出，黃國昌選新北不只用嘴巴參選，甚至如二戰前夕的「假戰」，根本選假的。黃光芹說，黃國昌到處放話「我如果跳下去選，李四川一定會輸」、「我不當副手」等，她批：「那還拖什麼時間？比什麼民調？這不是在演、在搞選舉假動作嗎？」

    黃光芹說，黃國昌有沒有用嘴巴選？是不是選假的？有小草攤開他的行程，但見4月一整月只有9個行程，其中4個政見發表，其餘騎行和吃播拚民調、划龍舟特訓，「這算選舉？這不是國王的新衣，騙大家不懂選舉？」

    黃光芹更表示，拿2015年選「七星區」立委黃國昌的行程，就可以打臉現在的黃國昌。11年前黃國昌參選新北市第12選區立法委員（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，即七星區），7月28日在汐止長老教會召開記者會，正式宣布參選，在招募志工前，他召開內部會議，要幕僚做完七星區的選區分析，包含面積、人口、投票記錄、過往立委和議員候選人政見、當前重大建設等，並下達指令要求與選舉行程結合，表示選區總共574平方公里，全部144個里，要在選前至少都走過兩遍。

    黃光芹說，姑且不拿選前50天的熱戰期來比，就以宣布參選1個多月後的9月為例，黃國昌跑遍各區，從拜訪義消、宮廟參拜、地方會勘到參加中秋晚會，甚至有一晚就連跑3場的臉書記錄，每天都是10幾個行程起跳，天一亮就出門，已成為家常便飯。

    如果對面積佔新北1/4、人口佔8%的七星區來說，都用這麼高強度的選舉行程應戰了，那他這次選新北市長，如果「選真的」的話，行程理應比2018參選新北市長的蘇貞昌的瘋狂行程還多。怎麼會落到媒體報導已「排不出選戰行程」的境地？

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