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    首頁 > 政治

    谷立言點名國民黨須「釋疑」 黃暐瀚：藍營走向從未有過的親中路線

    2026/05/27 11:37 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文即將在6月1日訪美，美國在台協會（AIT）處長谷立言日前接受媒體專訪表示，鄭麗文應就國民黨是否從「反共」轉為開始採納或呼應中國立場向美方「釋疑」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，在鄭主席的領導下，國民黨已經走向從未有過的「親中路線」，美方怎麼做？都是基於美國的利益；台灣該如何？永遠得用「以台灣為主、對人民有利」的立場發言。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，當美國開始質疑，國民黨是否不反共？6月1日，國民黨主席鄭麗文即將出訪美國，行前，美國在台協會處長谷立言接受訪問，認為此行鄭主席很可能會被美方人士提問，國民黨是否已經「改變政治取向」？是否在關鍵外交和安全問題上，開始採納或效仿中共立場，而忽略了美國、日本與台灣的關係，簡單地說，谷立言質疑，國民黨是不是「不反共」了？是不是在國防外交議題上，跟中共「同一口徑」了？

    黃暐瀚指出，國民黨發言人尹乃菁反譏谷立言，去問問川普美國是不是堅持一中政策？聽了嚇一跳，以為開玩笑？美國的一中，是「世上只有一個中國、這個中國是中華人民共和國」，如果國民黨也要跟著美國一起「一中」，難道國民黨也接受「一個中國是中華人民共和國」？

    黃暐瀚續指，為了捍衛中華民國，抵抗中華人民共和國的「併吞」、「侵略」，台灣必須厚植國防。而唯一可以取得軍備的來源，只有美國，在這樣的情況下，不積極軍購，當然會被質疑是否不打算對抗中國的侵略？

    黃暐瀚直言，在鄭主席的領導下，國民黨已經走向從未有過的「親中路線」，美方怎麼做？都是基於美國的利益；台灣該如何？永遠得用「以台灣為主、對人民有利」的立場發言。

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