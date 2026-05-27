公主病？鄭麗文訪美行程牽拖僑委會 林楚茵轟：無理取鬧

民進黨立委林楚茵。（資料照）

國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美，鄭昨受訪時宣稱，僑委會竟跟美國人說，「鄭麗文要來了千萬別見她！」，阻礙她的訪美行程。民進黨立委林楚茵痛批，鄭麗文當上國民黨主席之後，公主病大爆發，拜託一下，自己的行程自己顧，不要連出國都要搞這種無理取鬧的戲碼，實在太難看了。

僑委會今日澄清，國民黨訪美行程安排不順，鄭麗文不思自家如何改善，反而故意毫無證據公然造謠，轉移焦點並打擊公務人員士氣，破壞僑委會名譽，非常不可取；鄭麗文應為無端造謠向僑委會致歉。

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林楚茵指出，上一次鄭麗文去中國見習近平，跟威權獨裁者會面，竟然想凹台灣民主基金會的預算當旅費；這一次要訪問美國更離譜，自己行程安排不好，出包了第一時間不是檢討自己，而是牽拖僑委會「扯後腿」？

林楚茵批評，這又不是政府公務出訪，難道外館跟僑委會還要當鄭麗文的免費專屬旅行社，幫她喬行程嗎？民主時代的僑委會，才不是國民黨黨國時代的海工會，連出國的基本功都做不好，遇到問題只會找公務員當出氣筒，真的是千錯萬錯都別人的錯。

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