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    首頁 > 政治

    鄭麗文指控阻礙訪美 林楚茵開嗆：當僑委會旅行社？

    2026/05/27 10:58 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美，鄭麗文昨接受專訪指稱，僑委會阻礙其訪美行程。對此，僑委會今痛批，國民黨訪美行程安排不順，鄭麗文不思自家如何改善，反而故意毫無證據公然造謠，轉移焦點並打擊公務人員士氣，破壞僑委會名譽，非常不可取；鄭麗文應為無端造謠向僑委會致歉。對此，立委林楚茵酸說「僑委會不是旅行社，拒絕政治公主病 」。

    林楚茵今日發文指出，鄭麗文當上國民黨主席之後，公主病大爆發？上一次鄭麗文去中國見習近平，跟威權獨裁者會面，竟然想凹台灣民主基金會的預算當旅費。

    這一次要訪問美國更離譜，自己行程安排不好，出包了第一時間不是檢討自己，而是牽拖僑委會「扯後腿」？這又不是政府公務出訪，難道外館跟僑委會還要當鄭麗文的免費專屬旅行社，幫她喬行程嗎？

    「民主時代的僑委會，才不是國民黨黨國時代的海工會！」連出國的基本功都做不好，遇到問題只會找公務員當出氣筒，真的是千錯萬錯都別人的錯。「拜託一下，自己的行程自己顧，不要連出國都要搞這種無理取鬧的戲碼，實在太難看了！」

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