小笠原欣幸談北市長選戰 指蔣萬安、沈伯洋對決牽動全台

日本學者小笠原欣幸。（資料照）

距離2026九合一大選倒數半年，民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，對上爭取連任的現任市長蔣萬安。日本學者小笠原欣幸表示，台北市長選舉是全台關注的焦點，並可能影響新北市、桃園市、基隆市等周邊城市的選舉。勝負固然重要，但得票率同樣重要。未來六個月，他將密切關注選舉的進展。另外，台灣媒體上也出現蔣市長未來可能會競選總統的看法。

小笠原欣幸在臉書PO文表示，日前拜訪蔣萬安台北市長，蔣萬安市長曾在台北市第三選區兩度當選立法委員，並在2022年競選台北市長。2022年的市長選舉是國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中以及由無黨籍（民眾黨支持）黃珊珊候選人的三腳督。投票結果顯示，蔣萬安以42.3%的得票率，勝過陳時中的31.9%、黃珊珊的25.1%。

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小笠原欣幸指出，今年11月的市長選舉中，國民黨的蔣萬安市長尋求連任。民進黨已提名不分區立法委員沈伯洋，民眾黨不提名候選人，因此預料將是蔣萬安和沈伯洋的一對一對決。蔣萬安和沈伯洋之間的競選活動已經開始，兩位的言論和動態每天都受到媒體報導。

小笠原欣幸續指，台北市長選舉是全台關注的焦點，並可能影響新北市、桃園市、基隆市等周邊城市的選舉。勝負固然重要，但得票率同樣重要。未來六個月，他將密切關注選舉的進展。另外，台灣媒體上也出現蔣市長未來可能會競選總統的看法。

小笠原欣幸直言，這是他第二次拜訪蔣萬安市長。自己曾於2016年6月訪談，當時蔣萬安剛就任立法委員不久。這次，向蔣市長請教台北市長選舉、台灣的內政和國民黨、國際政治的動向，我們進行了深入的交換意見。對研究而言，這次訪問收獲頗豐。衷心感謝蔣萬安市長和台北市政府官員在百忙之中撥冗接受訪問。

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