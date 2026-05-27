驗光生公會創會會長 肯定蘇巧慧推隱眼安全管理、促設視光學系

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，第九集由驗光生公會全國聯合會創會理事長許正格分享與蘇巧慧合作推動隱形眼鏡安全管理、媒合新北長輩配鏡服務、催生大學首次設立視光學系的過程。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，第九集由驗光生公會全國聯合會創會理事長許正格分享與蘇巧慧合作推動隱形眼鏡安全管理、媒合新北長輩配鏡服務、催生大學首次設立視光學系的過程。許正格說，認識蘇巧慧十多年，肯定她用執行力與溫暖態度為民眾爭取資源與權益始終如一，他深信蘇巧慧是最好的新北市長人選。

蘇巧慧表示，2016年《驗光人員法》公布施行，驗光配鏡納入醫事服務，她積極扮演溝通橋樑，並接受驗光生公會全國聯合會建議，協調衛生福利部明定拋棄式隱形眼鏡廣告加註警語，引導民眾建立正確配戴觀念；另外，她攜手驗光生公會全聯會及新北市驗光生公會舉辦多場公益驗光活動，讓長輩在自家生活圈就近檢查配鏡；為促進北台灣視光服務品質提升，她與立委張宏陸與相關單位協調促成馬偕醫學大學於2023年成立「視光學系」，培育相關人才。

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蘇巧慧強調，若她擔任新北市長，將深化產官學合作，從學童近視防治，到銀髮族視力保健，守護新北市民的靈魂之窗。

許正格說，蘇巧慧在公會草創期便主動關心、指派辦公室助理與公會建立對接窗口，共同擬定法案推動方向，成功推動更完善的隱形眼鏡安全管理機制，很感謝蘇巧慧總是耐心聆聽、釐清公會訴求，並提供最專業的建議與協助；蘇巧慧積極向教育部與衛福部倡議促成大學成立「視光學系」，為視光產業注入關鍵培訓資源，她也不只關心產業，過去曾媒合公會深入新北市社區，為當地的長輩提供配鏡服務，獲得民眾高度肯定。

許正格指出，蘇巧慧總是將問題「化繁為簡」，協助公會克服許多難題，更在溝通過程中保持同理心，讓他感到溫暖，肯定蘇巧慧將能為新北市帶來嶄新未來。

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