馬辦家變背後有黑手？專家驚揭目的：中共想直接指揮國民黨

前總統馬英九與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

馬辦家變越演越烈，前國安會秘書長金溥聰近日拋出，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台協會長韓螢煥一筆未入帳的大額現金捐款，並加碼曝光關鍵「捧鈔照」，引爆金流醜聞。對此，總體經濟學家吳嘉隆分析，直言這場家變的幕後黑手恐是中共，試圖毀掉馬英九講話的可信度，協助國民黨主席鄭麗文清黨，以便更直接指揮國民黨。

吳嘉隆昨（26）日在臉書發文表示，馬英九有事，最後會讓賴清德得分，應該是幕後有人要拉下馬英九，要毀掉馬英九講話的可信度，才使得馬英九的家人想要退場，要保護馬英九不要再被攻擊，不要再被污名化，而這個幕後應該是中共。

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吳嘉隆指出，猜想中共的目的很簡單，應該是保護鄭麗文與蕭旭岑，作為國民黨對中共的新的對口單位。也就是說，中共在幫鄭麗文清黨。這就是架空馬英九，排擠馬英九，可以產生的政治效果，讓共產黨可以更直接指揮國民黨。於是，中共以為這樣可以更直接介入中華民國的內政，從台灣內部來拿下台灣，而不需要去承擔軍事行動的風險。這也叫做不戰而屈人之兵。

吳嘉隆續指，如果確實是這樣的話，相信美國人是會看到的，會看懂的，然後會有所反制，不可能接受習近平把手伸入台灣內部，深入在野黨。也應該是基於這個考慮，川普才想跟賴清德通話，因為要對沖習近平對台灣內部的介入，變成是「你找鄭麗文，那我就找賴清德，看誰怕誰？」

吳嘉隆認為，畢竟川普的理由其實不怎麼成立，因為對台軍售是軍方與參謀本部作業完之後，再由總統來確認而已，並不是由總統親自出來談的。所以，川普拿對台軍售做文章，真正的用意是要跟賴清德對話，做出一個政治姿態，來平衡、抵銷習近平對國民黨的介入。

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