賴總統國安會議公布人口對策新戰略 藍委：大遲到的禮包

國民黨立委陳菁徽。（圖由陳菁徽國會辦公室提供）

總統賴清德發表執政2週年談話時宣布發放0歲到18歲的成長津貼，每人每月5000元，賴總統今（27日）上午將召開國安會議，拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」內容，除了成長津貼，還包括延長產假、陪產假等。國民黨立委陳菁徽表示，這些都是各界呼籲超久的政策，是一個大遲到的禮包，國政空轉兩年，現在開始亡羊補牢。

陳菁徽指出，少子女化國安危機，在民進黨執政這10年間加劇，出生人口嚴重崩跌，年輕人對未來沒希望感，未來台灣這塊土地上，台灣人註定只會越來越少。這個災難，不是今天才發生，是長久未處理的結構性問題。是民進黨執政10年，做的最糟糕、完全不及格，被死當的政績。

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陳菁徽表示，站在醫學的觀點，延長產假有其必要性。許多國際研究都指出，延長產假時間，可以讓母親有更多時間恢復健康，並專注於照顧新生兒，有助於提高母嬰的健康水平，減少母親因壓力和疲勞而產生的健康問題。而增加陪產假，也是許多即將成為新手爸爸媽媽迫切的需求。產前有一大堆檢查需要做，但過去的新手爸媽只能在工作，以及確保孩子健康之間，努力的擠出時間做檢查。

陳菁徽說，去年11月總質詢，她就借鏡新加坡兒童培育共同儲蓄計畫 （CDA），向賴政府建議，應該要打造一套可以累積的兒童資產帳戶，給予家長安全感，真的感受到政府有一起幫忙養孩子。結果當時行政院長卓榮泰沒有正面回應，繼續吹噓自己已經做了很多了。後來，藍白再共同推出台灣未來帳戶的建議。當時民進黨以及一堆綠委，開始說在野黨無視財政紀律，提出肉桶錢坑法案，造成沉重的國家財政負擔，預算分配嚴重排擠。還說，在這樣的情況下，孩子們的未來又在哪裡？

陳菁徽反問，民進黨拿著藍白的香跟著對拜，之前對在野黨的口水攻擊，現在要不要道歉？總不可能藍白提出的就是浪費錢，賴政府推出就是少子化大禮包。她最後強調，這是一個大遲到的禮包。今年出生人口是否能夠守住10萬大關，已經成定局，年底揭曉，年底跟賴政府算總帳。

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