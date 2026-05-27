馬英九、韓國瑜、趙少康接連被批鬥 吳靜怡：國民黨有如進入文革時代

吳靜怡分析，包含馬英九（圖左起）、韓國瑜、趙少康等藍營三巨頭擁有國民黨最多群眾基礎，卻在短時間內陸續被推上各種輿論進行批鬥，讓她直言國民黨有如進入文革時代。（資料照）

國民黨近期內部紛爭不斷，媒體人吳靜怡分析，包含馬英九、韓國瑜、趙少康等藍營三巨頭擁有國民黨最多群眾基礎，卻在短時間內陸續被推上各種輿論進行批鬥，她直言國民黨有如進入文革時代，但也分析，表面上是馬英九、韓國瑜、趙少康陸續被批鬥，真正被清算的是「中華民國」神主牌！

吳靜怡在臉書發文指出，國民黨內鬥精彩絕倫，內鬼遞刀、外敵圍剿，國民黨簡直像是文革大戲開鑼，被推上斷頭台的藍營三巨頭，從被失智的馬英九前總統、失職要被開除黨籍的韓國瑜立法院長，到失去戰鬥藍被邊緣化的趙少康副總統參選人，這3個人分別代表國民黨不同世代，同時卻擁有國民黨最多群眾基礎的「馬粉、韓粉、電視觀眾」，他們卻在短時間內陸續被推上各種輿論進行批鬥！

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吳靜怡質疑，鄭麗文成為黨主席後，確立國民黨親中路線，更企圖深化「一個中國、和平統一」為終極目標，鄭麗文不只頻頻對戰趙少康，甚至對內放話「馬家人把馬英九帶回家」；放縱副主席季麟連在中常會上對韓國瑜喊出「若賣黨求榮將建請開除黨籍」；放任副主席蕭旭岑多次貼上前總統「馬英九忘了」卻無視違紀行為；主席特別顧問李德維更是反批用低智商手法！這群人正好怎麼都剛好是鄭麗文主席人馬？

吳靜怡直言，這不是正常的黨內紛爭，這看起來更像是一場權力清洗；這不是路線討論，這是對「誰有資格代表國民黨」的奪權戰，這三個人被鬥，不是偶然。

吳靜怡分析，馬英九曾代表國民黨的「中華民國正統」，韓國瑜代表國民黨最龐大的基層群眾，趙少康代表藍營媒體話語權與戰鬥藍聲量。他們用輿論爭奪馬英九的政治遺產，用黨權壓制韓國瑜的政治魅力，用話語抵制趙少康的政治派系！

吳靜怡質疑，背後到底是誰給資源？背後到底是誰帶風向？背後到底是誰有能力，讓馬英九、韓國瑜、趙少康這3個國民黨代表性人物，接連被推上批鬥大平台？

吳靜怡指出，文革最可怕的地方，不只是鬥爭敵人，而是開始鬥自己人，不論你過去對國家有多大功勞、不論你身上有多少勳章，只要政治正確的風向變了，你就得被拉到廣場上遊街示眾、靈魂解構、全面奪權！寧願集體護航蕭旭岑拿台商一百萬的難堪，也要撕毀馬英九前總統長期包裝的人設，可悲了然！

吳靜怡在文末直言，「比起國民黨青壯派的集體冷漠，觀戲的我，可是手拿爆米花，置板凳！就看他們自家人，把神主牌變鬼牌」。

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