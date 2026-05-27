北士科用電爭議延燒 林秉宥酸蔣萬安：輝達問題全推台電

民進黨新北市議員林秉宥（資料照）

輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區牽引發用電疑慮，台北市長蔣萬安指控，根本問題是國家整體的能源政策。對此，民進黨新北市議員林秉宥表示，輝達的問題解決，其他的問題推給台電，萬安計畫通，選我正解。

林秉宥在臉書PO文表示，自己有過有一些協助產業園區開發的經驗，核心業務不外乎搞定土地/水/電/環保這四大項，其中最簡單的是電，台電很簡單，你給錢，他給電，沒有饋線？給錢就可以拉。沒有變壓站？給錢就可以蓋，但是台電也很硬，請台電做這類工程，沒有在依照施工進度付款的，就是一次付清，私人企業為了用電，一次就是幾億幾億在付款，從來沒有什麼公家機關幫你牽好線這種事情，這不難理解。

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林秉宥指出，但是輝達太特別了，台灣當然要爭取，但是變壓站用誰的地？誰出錢蓋？我猜台電的方案是，要做一個全區域的，大範圍的改善工程，把輝達的需求包進來，比較不會有圖利特定對象的問題，不然同樣都是私人企業，為什麼要獨厚輝達？北士科也不是只有輝達一家公司。

林秉宥續指，這個大區域的方案，用地範圍需要更大，工程金額更高，偏偏台電預算被藍白砍掉，急用的話可能要台北市政府來負擔，台北市府一急要趕快供電，二急不想從自己口袋掏錢，最後的方案就是找藍白紅大喊缺電，希望能逼迫台電就範，用一個根本不可能臨時的臨時變電所來解決輝達缺電的問題。

林秉宥直言，輝達的問題解決，其他的問題推給台電，萬安計畫通，選我正解。

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