楊永明稱高市早苗支持率雪崩 葉耀元打臉：日多家民調皆逾6成

圖為日本首相高市早苗。（歐新社）

中國山西省日前發生重大煤礦爆炸事故，日本首相高市早苗發聲哀悼，前國安會副秘書長楊永明卻在政論節目稱，高市一反常態釋出善意，不是真心想與北京和解，而是面臨支持率雪崩、經濟無能等，以及目睹「川習會」後深陷被美國拋棄的極大恐慌。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文直言，對災難表達哀悼是「正常人類」的反應，且楊永明提出的民調是來自某個左派媒體，但同時多家日媒調查，高市政府的支持率都在60-70%左右，這也表示多數日本民眾仍同意日本目前的政策。

葉耀元在臉書發文強調，高市早苗不是在跟中國和解，她只是做出一個對鄰國大規模災難表達成任何一個「正常人類」應該有的反應。所以賴清德總統也有發文表示哀悼。他也為此提問「請問楊永明老師，賴清德總統也是在想辦法跟中國和解嗎？」

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針對楊永明稱「高市早苗政府支持率跌至50%」，葉耀元指出，這些資料全部都是來自於《每日新聞》最新於5月25日公布的世論調查（民意調查），葉耀元為此還特地跑到《每日新聞》日本的官網去爬文找資料。但多數人不理解的是，《每日新聞》是一個左派媒體，他們超級討厭自民黨政府，所以他們的民調會有反自民黨的機構效應在所難免。因為你如果去看其他媒體同一時間做的調查，不管是NHK、朝日電視台、產經新聞、時事通信，基本上高市政府的支持率都在60-70%左右。

葉耀元提到，沒有一個政府會持續維持超過7成的支持率，因為那只有在民粹的狀況會發生。通貨膨脹渲染全球，日本自然也沒有例外，所以民眾自然會因為自身的經濟壓力將之轉化爲對政府的不信任。但高市能持續維持超過6成的支持率，這表示多數日本民眾同意日本目前親美抗中以及經濟國防右派的政策。

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