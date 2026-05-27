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    首頁 > 政治

    市民廣場整修跨年何處辦？周軒批北市府：都6月了還交代不出來

    2026/05/27 07:30 即時新聞／綜合報導
    台北市政府將對市民廣場進行整修，預計今年10月動工，政治工作者周軒指出，李建昌議員昨質詢時詢問觀傳局，整修期間跨年演唱會或表演活動將至何處舉行？觀傳局卻回應「辦理方式持續評估中」。（圖擷自臉書）

    台北市政府將對市民廣場進行整修，預計今年10月動工，政治工作者周軒指出，李建昌議員昨質詢時詢問觀傳局，整修期間跨年演唱會或表演活動將至何處舉行？觀傳局卻回應「辦理方式持續評估中」。（圖擷自臉書）

    台北市政府將對市民廣場進行整修，預計今年10月動工，政治工作者周軒指出，年底地方大選沒有競選連任的李建昌議員，昨質詢時詢問觀傳局，整修期間跨年演唱會或表演活動將至何處舉行？觀傳局卻回應「辦理方式持續評估中」，這樣的回應讓李建昌很生氣，也讓周軒質疑，跨年晚會是每一年台北市的大事情，北市府卻好像完全沒有在意市民廣場不能用的問題，都已經6月了還交代不出來。

    周軒在臉書發文指出，雖然李建昌議員沒有競選連任，但他的質詢依舊認真。昨日看得出來他很生氣。李建昨在市議會質詢時詢問台北市政府觀傳局：「台北市市民廣場改造期間，跨年演唱會或表演活動將至何處舉行？」

    周軒直言，台北市民一定不知道，台北市政府前面的市民廣場，今年10月就要動工整修了，工程預計要到2030年才會完工。李建昌議員問的很簡單，請問台北市政府有沒有規劃施工期間，台北市的跨年晚會跟表演活動，換到哪裏去舉行？

    對此台北市觀傳局回應，「台北最High新年城-2027跨年晚會」不受市民廣場改建工程影響。未來配合改建工程，台北跨年活動規劃以多元形式展現，辦理方式持續評估中。」

    周軒質疑，「62個字。你跟我講2027跨年晚會不受影響，好啊，那你說一下怎麼樣不受影響？結果台北市政府交代不出來，都已經6月了，回一個『辦理方式持續評估中』，就想呼嚨過去？」

    周軒強調，這是一個小地方，卻是一件大事。台北市跨年晚會是每一年台北市的大事情，然後台北市政府卻好像完全沒有在意市民廣場不能用的問題，回答議員敷衍了事。

    周軒在文末直言，見微知著。小地方不用心，大的問題就準備要來了。蔣萬安的台北市政，哪一個不是這樣呢？

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