韓國瑜立院官邸設宴 款待法國會友台小組主席

「台灣與法國國會友好協會」現任會長林楚茵與「法國國民議會友台小組」主席帕媞斯黛互動。（圖由立法院提供）

立法院長韓國瑜今晚於官邸款宴「法國國民議會友台小組」主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）所率訪問團，誠摯歡迎帕媞斯黛及訪團一行來訪，並感謝日前率跨黨派立委赴法國訪問，國民議會友台小組的熱情接待。韓國瑜表示，台法情誼溫暖深厚，盼兩國續創美好未來。

立法院發佈新聞稿表示，韓國瑜今晚在「台灣與法國國會友好協會」現任會長林楚茵，國民黨立委楊瓊瓔、張嘉郡、魯明哲、羅廷瑋、林沛祥，民進黨立委邱議瑩及民眾黨立委邱慧洳等人陪同下，首度於院長官邸款宴帕媞斯黛一行。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜首先代表立法院誠摯歡迎帕媞斯黛及訪團一行來訪，並感謝日前率跨黨派立委赴法國訪問，國民議會友台小組的熱情接待，兩週後能再度見到帕媞斯黛及各位議員好朋友，深感台法國會交流的密切及彼此間的深厚情誼。韓國瑜另特別感謝法國長期在國際場合為台灣發聲，此舉對台灣的國際參與至關重要，台灣人民銘感在心。

帕媞斯黛也感謝韓國瑜的盛情款待，她指出，訪團由跨黨派議員組成，各自立場雖不盡相同，但是對台灣的支持是跨黨派一致的共識。帕媞斯黛亦分享此行赴高雄參加法國生活節的心得，台灣民眾對法國文化展現的熱情令團員印象深刻，並強調每次訪台都帶著滿滿珍貴的回憶及收穫而歸，期待台法關係持續向前。

雙方隨後就人工智慧、國防議題及台法文化交流等議題廣泛意見交換，並相互以兩國經典名曲傳達情誼。韓國瑜也為訪賓準備荔枝、芒果等台灣當季水果，以及廣受喜愛的剉冰，讓訪賓體驗台灣夏季的美食文化。

「法國國民議會友台小組」主席帕媞斯黛（中）與國民黨立委林沛祥（左）、魯明哲（右）互動。（圖由立法院提供）

立法院長韓國瑜今晚於官邸款宴「法國國民議會友台小組」主席帕媞斯黛所率訪問團。（圖由立法院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法