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    首頁 > 政治

    破除失智謠言 廖繼斌建議馬英九上節目面對大家

    2026/05/26 22:35 記者劉宛琳／台北報導
    馬英九基金會顧問廖繼斌。（資料照，記者王藝菘攝）

    馬英九基金會顧問廖繼斌。（資料照，記者王藝菘攝）

    馬辦家變持續延燒，對於外傳前總統馬英九失智，馬英九基金會顧問廖繼斌今在「不演了新聞台」表示，他建議馬英九上節目「面對大家」，可優先來「不演了新聞台」，不過要他陪同，他會誠懇的向馬英九提出來上節目的建議。

    廖繼斌說，馬英九絕對有老化，可能記憶力會慢慢會退，他也知道馬英九有去就醫，地點在榮總，「我覺得一個70幾歲的人就醫這個算什麼？」廖說，他是醫學外行，但最近也快變成失智專家了，他請教很多人，人一定會有老化，老化嚴重一點會被講有退化，退化以後會開始進入屬於疾病的階段，「可是疾病分好幾個階段嘛，一二三四五六七」。

    廖繼斌說，他最氣三人調查小組發言人李德維的是，李所稱的輔助宣告已經是「倒數第二嚴重的階段了」，最後法定的階段就是監護。這對他是很大的侮辱，「我看馬英九是看假的？我有被馬英九騙那麼久？」李德維何德何能替馬英九發言？

    作家張若彤直言，三人調查小組的戰略其實是很清楚的，「一開始就主打馬失智」，所以跟他們相關報導全部都是指向失智，包括打人、磕頭，都是在說馬英九性情大變。所有人口徑都一致，都往朝著一個方向去打，就是馬英九健康問題；廖繼斌也說，他們的大戰略就是馬英九失智，能拖就拖。

    廖繼斌直言，蕭旭岑說什麼事都跟馬英九報告，「所以我現在希望馬英九就這一點你給我交代」，不要整天寫什麼授權書、書法比賽和錄影，這樣沒效啦，「面對大家，優先先來不演了新聞台」、「他要嘛我就請他上來，但是要我陪」，不要再錄影了。但廖也澄清，他沒有說馬英九會來喔，但他一定跟馬英九誠懇的建議。

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