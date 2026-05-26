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    首頁 > 政治

    把金門垃圾送中國！陳玉珍提議利用「1模糊空間」掀熱議

    2026/05/26 22:14 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委陳玉珍26日出席立法院院會質詢。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委陳玉珍26日出席立法院院會質詢。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委陳玉珍今天（26日）針對金門垃圾處理問題質詢環境部長彭啓明，竟然提議將垃圾運到中國處理，還要彭部長利用中國政府不認為與台灣是「國與國關係」的模糊空間把垃圾送到中國，引發網友熱議。

    由於金門未設置大型焚化爐設施，海漂垃圾和生活垃圾長期依賴轉運本島其他縣市代燒，但隨台灣部分焚化廠進入整修期或處理量能飽和，轉運台灣的成本攀升，且環境部因為財劃法惡修取消補貼，轉變政策推動金門規劃在地小型氣化爐，或利用機器分選、高效能前處理，促使地方政府邁向廢棄物自主處理。

    而今天陳玉珍就此議題質詢彭啓明，居然建議把金門的垃圾都運到中國，請中國幫忙處理。彭啓明表示不能這樣做，根據限制並管制廢棄物跨國貿易的國際環境條約《巴塞爾公約》（Basel Convention），非締約國不得與締約國進行廢棄物進行跨境運送與回收，已開發國家也禁止向開發中國家出口廢棄物。

    不過陳玉珍卻稱，巴塞爾公約是規範國與國之間，中華民國憲法又沒有將大陸地區視為另外一個國家，中國那邊也不會認為與台灣是國與國關係，政府應該利用這個模糊空間，把不知道怎麼處理的垃圾送到中國去，陳玉珍還說，金門很多海漂垃圾都是從中國來的，剛好「歸還」回去而已。

    對此，醫師羅浚晅轉發陳玉珍這段質詢，酸「這樣也是可行……因為國民黨就是從中國飄過來的，直接把他們送回去，這樣天經地義，合情合理。」網友們則紛紛表示，「委員跟垃圾一起打包送過去嗎」、「把她送過去，大家都開心」、「用那麼幼稚的行為來講政策真的很恐怖」、「我這次支持陳玉珍的論點，把國民黨打包送回中國」、「垃圾送中政策？」

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