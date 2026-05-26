藍綠爭搶提高鄰長補助功勞 蘇巧慧陣營謝侯市長從善如流 呂家愷斥割稻尾

新北市長侯友宜宣布明年起調升及新增計6項基層經費，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室、新北市議員卓冠廷皆肯定侯市府跟進蘇巧慧提高鄰長補助費的政見。（圖擷取自「卓冠廷」臉書）

新北市長侯友宜宣布明年起調升及新增計6項基層經費，肯定里鄰長的付出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室、綠營議員同聲肯定侯市府跟進蘇巧慧提高鄰長補助費的政見；國民黨新北市議員呂家愷批評，提高鄰長補助明明是國民黨議員早在議會提出、長期追蹤的政策，蘇巧慧到了選舉才「割稻尾」，臉皮之厚，令人大開眼界。

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將指出，今年3月，蘇巧慧與民進黨新北市議員們共同提出政見，會將鄰長補助費比照鄰近縣市提高到2500元，事隔兩個月，很高興侯友宜再次從善如流宣布了；從學童免費營養午餐到提高鄰長補助費，感謝新北市府再次實現蘇巧慧的另一個政見，對的事情就值得鼓勵，感謝侯市長市政不分黨派，蘇巧慧團隊也會繼續努力。

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民進黨新北市議員卓冠廷也說，熱烈歡迎侯市府繼續跟進蘇巧慧和民進黨團的提案。他說，侯市府真的很趣味，民進黨團爭取了3年，提高鄰長的各項事務補助，侯市府一直說沒錢，蘇巧慧列入新北市長競選政見，侯友宜突然就有錢加碼。

卓冠廷說，侯友宜其實頗好預測，只要民進黨議員提案、蘇巧慧發表政見，侯友宜非常高機率就會跟進，再把功勞做球給國民黨議員。他2023年就在議會爭取鄰長交通補助費從現行每月1500元調升，而蘇巧慧與市議員便當會時，他當面提議調升到2500，也成為蘇巧慧競選政見。

呂家愷說，對於蘇巧慧、綠營民代群起高調邀功，宣稱新北市府是「從善如流」聽取意見，他批評「蘇巧慧平日不關心基層，到了選舉才來『割稻尾』，甚至大言不慚地把新北市府與藍營議員的努力攬在自己身上，臉皮之厚，令人大開眼界」。

他指出，為了幫基層鄰長爭取權益，新北市議會國民黨團多位議員早在先前的總質詢中，多次向侯友宜及市府團隊提出建言，要求市府在財政容許下調高，如今確實提高補助費，這是市府及國民黨議員一步一腳印、扎扎實實的問政成果。

國民黨新北市議員呂家愷說，提高鄰長補助費明明是國民黨議員早在議會提出、長期追蹤的政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧到了選舉「割稻尾」，令人大開眼界。（圖由國民黨新北市議員呂家愷提供）

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