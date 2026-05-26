馬辦家變延燒 鄭麗文：此事越快落幕越好

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

針對馬辦家變延燒，國民黨主席鄭麗文今天（26日）接受節目專訪表示，前總統馬英九的事情讓她感到很不捨，家中有病人的家庭很多，現在有類似狀況的人在台灣也不在少數，照顧者的壓力是經年累月的，大家要將心比心；「馬總統的家人已經出面處理了」，希望此事越快落幕越好。

鄭麗文表示，她從來不公開評論這件事，「因為我覺得這是一個做人應該要有的底線」，更何況當事人是國民黨的前主席，也是國民黨過去的總統，「希望這件事能夠越快落幕越好」。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文說，她對於當事人和家人感到不捨，家人的心情，外界很難去理解，「其實家中有一個病人的家庭很多，照顧者的壓力和承擔是經年累月的事情」。此事從頭到尾都不應該暴露在公眾面前，讓大家去看笑話、去偷窺、去公審，「我們為什麼說病人的病歷是不可以對外披露的，這是一個人的decency」。這些都不應該變成是大家茶餘飯後的討論對象。當事人是真的很辛苦的，當事人的家人被討論時也是很難過的。

鄭麗文強調，相關的紛爭應該是回歸兩個專業，醫學的專業和法律的專業，「馬總統的家人已經出面處理了」，不管你曾不曾投票給馬英九，但將心比心，現在家裡有類似狀況的人在台灣也不在少數，一些重要的名人也都面臨類似的問題。希望大家拿出台灣人應有的厚道來看待此事，回歸醫學的專業、法律的專業。

被問到有跟馬家人聯繫嗎？鄭麗文表示，這她就不再談，因為她不希望馬英九的家人成為媒體討論的焦點，但是這牽涉到人家的隱私。成為一個公眾人物，馬總統的家人一路走來非常地辛苦，不為外人道；在馬總統卸任以後，更不應該被打擾。這件事情已經很辛苦了，承受了很大的壓力了，所以馬家人的任何事情，她都不希望成為話題。

被問到之前曾公開聲援過國民黨副主席蕭旭岑，外界認為鄭已經選邊站了。鄭麗文解釋，她並不是因為蕭是她的副主席而選擇支持他，也沒有選邊站的問題，身為國民黨的主席，我們一定要是非黑白很清楚，即便是她再親的人，如果有任何作奸犯科、違反黨紀的事情，她都是秉公處理、依法處理，不會有護短的事情。但如果是清清白白、正大光明，她也不會因為怕有麻煩而切割。這是她認為一個做人的原則，更何況是堂堂的國民黨，一個泱泱大黨不能是非不分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法