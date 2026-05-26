毒駕頻傳引社會恐慌 綠營桃市長參選人黃世杰籲提高刑責與累犯代價

民進黨桃園市長參選人黃世杰26日於臉書發文，針對毒駕肇禍事件頻仍，他提出「源頭斷鏈、強化偵查、校園守護、毒駕重罰」4大應對主張。（圖擷取自黃世杰臉書）

近來毒駕肇禍事件頻仍，更有無辜民眾因此傷亡，民進黨桃園市長參選人黃世杰今（26）日於臉書發文，提出「源頭斷鏈、強化偵查、校園守護、毒駕重罰」4大主張，並提高毒駕、酒駕刑責與累犯代價，他也針對立法院先前刪減部分查緝毒品相關作業費用，籲請不分黨派的政治人物，一起正視（毒駕）問題，這不是政治口水，是所有家庭都可能面對的問題，毒駕不只是交通問題，更是治安問題，「桃園不能成為毒品與幫派的破口。」

黃世杰表示，毒駕事件頻傳，來自新聞、社群上的許多畫面，大家看了心驚膽戰，有人吸食電子煙後精神恍惚、失控倒地，甚至直接開車上路，很多家長最擔心的，不只是孩子會不會學壞，而是有一天正常走在路上、接送小孩、騎車回家，也有可能被毒駕波及，「身為一位父親，我沒有辦法不擔心這件事。」

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黃世杰說，過去擔任法務部政務次長時，就注意到依托咪酯「喪屍煙彈」問題，也成功推動將依托咪酯提升列管為第2級毒品，加重製造、販賣與施用刑責，但現在的新型毒品比過去更麻煩。

黃提及，桃園療養院副院長李俊宏也警示，真正危險的是電子煙正在變成毒品載具，透過社群平台、短影音、網路販售與物流配送，成癮物質以更隱蔽、更年輕化的方式，流進校園與生活周邊。

黃世杰表示，更讓人擔心的是，很多幫派與犯罪集團，不再自己出手，而是利用電子煙、網路與同儕壓力，把孩子一步步推向毒品與犯罪，校園幫派滲透與青少年毒品濫用，恐怕仍有許多黑數沒有被看見。

黃世杰主張「源頭斷鏈、強化偵查、校園守護、毒駕重罰」，他表示，過去的電子煙載具被認為只是非法菸品，但是當電子煙跟毒品緊密結合，甚至有人在不知情狀況下誤用依托咪酯，就必須修正菸害防制法，才能強化電子煙管制強度，直接從源頭阻斷。

黃說，現行的少年事件處理法，對於檢警追查成少共犯造成很多障礙，如果要強化偵查量能就必須修法，從程序上賦予檢警更強的權責，才能有效遏止犯罪集團對青少年的利用；此外，必須整合警政、校安與社政系統，避免未成年的孩子，被幫派吸收利用，同時提高毒駕、酒駕刑責與累犯代價，加強毒駕熱區攔檢與辨識能力。

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